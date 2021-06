Premier Holandii: Węgry „muszą opuścić” UE, padną „na kolana” za LGBTQ w szkołach

Premier Holandii Mark Rutte powiedział, że Węgry „muszą opuścić” Unię Europejską, albo zmienić nowy projekt ustawy, która zakazuje treści promujących LGBTQ dla wszystkich poniżej 18 roku życia.

W czerwcu, węgierski parlament przyjął legislację zakazującą wszelkich materiałów i programów edukacyjnych dla dzieci, które promują homoseksualizm i zmianę płci.

Premier Węgier Viktor Orban wyjaśnił, że obecna legislacja ma „bronić praw dzieci i rodziców” – informuje „The Daily Telegraph”.

Rutte powiedział dziennikarzom, że chociaż UE nie może zmusić żadnego kraju do odejścia, zastosowanie podejścia „krok po kroku” może wywołać zamierzony efekt. „Moim celem jest sprowadzenie Węgier na kolana w tej sprawie” – oznajmił.

„nikt nie może być dyskryminowany”

„[Węgry] muszą sobie uświadomić, że są częścią Unii Europejskiej i jej społeczności wartości, co oznacza, że na Węgrzech (…) nikt nie może być dyskryminowany i (wszyscy) mogą czuć się wolni na obszarze seksualności, koloru skóry, płci, innych” – stwierdził Rutte.

Podczas zeszłotygodniowego szczytu Unii Europejskiej w Brukseli, Orban stanowczo poparł nowe rozwiązanie.

„Ustawa ma zdecydować, w jaki sposób rodzice chcieliby edukować seksualnie swoje dzieci, [ponieważ to prawo] należy wyłącznie do rodziców” – powiedział Orban.

Judit Varga, węgierska minister sprawiedliwości, odpowiadając Rutte, oskarżyła go o szantaż. „Węgry nie chcą opuszczać UE” – napisała Varga na Twitterze. „Wręcz przeciwnie, chcemy ocalić ją przed hipokrytami”.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, skrytykowała projekt ustawy, mówiąc, że „wyraźnie dyskryminuje ludzi na podstawie ich orientacji seksualnej”.

„Występuje przeciwko wszystkim wartościom, fundamentalnym wartościom Unii Europejskiej, a to ludzka godność, to równość i to podstawowe prawa człowieka” – stwierdziła.

Podczas konferencji prasowej w piątek 25 czerwca, prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że nie popiera usunięcia Węgier z UE, chociaż przyznaje, że to poważna sprawa.

„Dla Europejczyków to pytanie egzystencjalne. To wielka debata” – powiedział Macron.

Autor: Andrea Morris

Źródło: CBN News

Inne

