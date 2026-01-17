Dla dzieci
Ze świata

Premier Armenii oskarżony o bycie dyktatorem i próbę kontrolowania Kościoła

17/01/2026Aktualizowane: 17/01/2026

klasztor Armenia Konflikt między Kościołem a państwem w Armenii przybrał dramatyczny obrót, gdy premier Armenii Nikol Paszynian ogłosił, że Ormiański Święty Kościół Apostolski zostanie de facto przejęty przez państwo.

Relacje między rządem Paszyniana a Kościołem są napięte od czasu dojścia premiera do władzy po „Aksamitnej rewolucji” w 2018 roku. Dalszemu pogorszeniu uległy po klęsce Armenii w wojnie o Górski Karabach w 2020 roku oraz późniejszych ustępstwach terytorialnych na rzecz Azerbejdżanu w latach 2023–2024.

Zwierzchnik Kościoła, Katolikos Karekin II, skrytykował porażki rządu w polityce zagranicznej i najwyraźniej udzielił poparcia protestującym z opozycji.

Rząd z kolei zdecydowanie rozprawił się z tym, co postrzega jako sprzeciw – według doniesień aresztowano około połowy biskupów Kościoła. Jeden z nich, arcybiskup Mikael Ajapahian, został we wrześniu skazany na dwa lata więzienia za rzekome zachęcanie do obalenia rządu niedemokratycznymi metodami.

Ormiańscy prokuratorzy uzasadniali jego uwięzienie szeregiem wypowiedzi arcybiskupa, które miały wzywać do zamachu stanu. W jednym z przypadków powiedział portalowi News.am: „Wezwałem do zamachu stanu, aby ocalić kraj przed tym szaleńcem, oni go nie ratują, również są winni tego wszystkiego. To nie jest tylko apel, to trzeba zrobić”.

Paszynian stwierdził, że próbuje ocalić Kościół przed „antychrześcijańskimi” i „antypaństwowymi” grupami wewnątrz niego. Po swojej ostatniej zapowiedzi, by de facto znacjonalizować Kościół, powiedział, że wyznanie to stanie się „prawdziwym, czystym i skoncentrowanym na państwie Kościołem”.

Możesz pomóc? Przekaż 5 zł aby serwis dalej działał.

Zwolennicy Kościoła oskarżyli Paszyniana o to, że zachowuje się jak dyktator z czasów sowieckich.

Robert Amsterdam, pełnomocnik prawny Samwela Karapetiana, miliardera i filantropa wspierającego Kościół, który obecnie przebywa w areszcie domowym, powiedział: „On [Paszynian] otwarcie przyznaje, że przejmuje Kościół, ponieważ jego przedstawiciele nie popierają bezkrytycznie jego rządu. To działanie dyktatora nienawidzącego wolności”.

Kontynuował: „Ten krok powinien zostać potępiony przez wszystkie rządy Zachodu. Jednym zamachem Paszynian publicznie mówi, że kończy z wolnością religijną, wolnością słowa i wszelkim pozorem utrzymywania pozycji Armenii jako państwa demokratycznego”.

Źródło: Christian Today

Logo Facebooka Kontynuuj rozmowę na naszej stronie na Facebooku.

17/01/2026Aktualizowane: 17/01/2026
pokaż więcej

Podobne wiadomości

Indonezja

Muzułmanie w Indonezji sprzeciwiają się chrześcijańskim nabożeństwom

16/01/2026

Kościoły ewangelikalne nadal się rozwijają w całej Hiszpanii

15/01/2026

Muzułmańska policja przetrzymuje 15-letnią chrześcijankę. Istnieje obawa, że ​​może zostać siłą nawrócona na islam

15/01/2026

Miliony Irańczyków zaangażowanych w obronie Iranu, gdy reżim używa broni

13/01/2026
Kliknij aby skomentować

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button