Pralinka nie daje za wygraną – Fanny Joly

Tęskniliście? To znowu ja, Alinka! Tylko nie nazywajcie mnie Pra… Nie znoszę tego. W moim życiu jak zwykle dużo się dzieje. Wypływam z nieznośnymi braćmi w niebezpieczny rejs, na wyścigi zbieram nakrętki, odkrywam miłość do swinga, a nawet zostaję prawdziwą muzą Krzysia Trufli, najfajniejszego chłopca z całej szkoły! Ech, lecę, muszę to dla Was szybko spisać, bo zaraz zapomnę, a jeszcze czeka na mnie tabliczka mnożenia przez siedem… Do zobaczenia!

„Alinka-Pralinka nie jest słodziutka. Ta dziewczynka niczego się nie boi, rozrabia, ma własne zdanie i zdobywa świat.” – Dorota Wellman

‚Pralinkę’ nie można zaliczyć do literatury chrześcijańskiej jednak w każdej historii znajdujemy jakąś lekcję.



Od wydawcy:

Szanowni Państwo, w literaturze dziecięcej wciąż brakuje silnych (ale nie karykaturalnych) żeńskich bohaterek, z którymi najmłodsi mogliby się utożsamiać. Może właśnie dlatego czytelnicy i czytelniczki we Francji pokochały rezolutną Alinkę-Pralinkę – bohaterkę opowiadań autorstwa bestsellerowej pisarki Fanny Joly. Pralinka uwielbia śpiewać i tańczyć, nosi różowe sukienki i czasem wybucha płaczem, jednak nie przeszkadza jej to być sprytną i przebojową na tyle, by ucierać nosa starszym braciom.

Od niedawna również polskie dzieciaki mogą zaczytywać się w jej zwariowanych przygodach.

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z autorką.

Autor: Fanny Joly

Tłumaczenie: Magdalena Talar

Oprawa twarda

Liczba stron: 360

Wydawnictwo: Znak emotikon

Rok wydania: 2017

opr. Robert K.