Pracownik Pinterest ujawnia, że firma cenzuruje wersety biblijne i chrześcijańskie terminy

Internetowa strona śledcza Project Veritas donosi, że serwis społecznościowy Pinterest zablokował w swojej wyszukiwarce pewne wersety biblijne i terminy chrześcijańskie.

Szybkie wyszukiwanie wyraźnie pokazuje, że Pinterest wciąż umożliwia dostęp do pewnych wersetów biblijnych, jednak informator twierdzi, że funkcja auto-uzupełniania została zmodyfikowana. Jego wewnętrzne informacje wskazują, że w serwisie istnieje wrogość wobec niektórych chrześcijańskich przekonań.

„Project Veritas opublikował dokumenty, otrzymane od osoby zatrudnionej w Pinterest” – poinformowano w poniedziałek na stornie internetowej Project. „Dokumenty, które obejmują kod produktu, wiadomości Slack i wewnętrzne polityki, ujawniają pojęcia i strony internetowe, które Pinterest wyraźnie cenzuruje”.

Project Veritas przejrzał „listę delikatnych pojęć” Pinterest i odkrył, że sformułowania związane z chrześcijaństwem, takie jak „wersety biblijne” i „chrześcijańska Wielkanoc”, zostały określone jako ” markowo niepewne „.

W zamieszczonym na Tweeterze fragmencie sfilmowanego wywiadu z założycielem Veritas, James’em O’Keefe, pracujący dla Pinterest informator wyjaśnia, w jaki sposób firma cenzuruje w swojej wyszukiwarce treści chrześcijańskie.

„Gdy wpiszę słowo ‚chrześcijanin’, dzieje się coś ciekawego” – powiedział O’Keefe swojemu rozmówcy, który pozostaje poza kamerą, a jego głos jest zmieniony.

„Zablokowano funkcję auto-uzupełniania dla słowa ‚chrześcijanin'” – wyjaśnia informator. Przynajmniej było tak w czasie publikacji dokumentów. Od tamtej pory, ta funkcja mogła zostać zmodyfikowana.

Pinterest to obecna na rynku finansowym firma z San Francisco w Kalifornii, prowadząca serwis społecznościowy, z którego miesięcznie korzysta ponad 300 milionów użytkowników.

„Dokumenty, które otrzymaliśmy, nasuwają pytania, czy firmy technologiczne naprawdę działają jak neutralne platformy, w przeciwieństwie do wydawców, którzy mają własne plany wydawnicze” – pisze O’Keefe.

Gdy Project Veritas poprosił Pinterest o komentarz na ten temat, rzecznik firmy wydał następujące oświadczenie:

„Treści religijne są dozwolone na Pinterest i wiele osób korzysta z naszych usług, by szukać i zapisywać Pin’y zainspirowane swoimi przekonaniami. By ochronić naszych użytkowników przed atakami na gruncie ich cech osobistych, takich jak religia, stosujemy polityki, by ogłoszenia i rekomendacje nie pojawiały się wraz z pewnymi sformułowaniami „.

Na pytanie O’Keefe, dlaczego się zgłosił, informator odpowiedział: „Myślę, że jeśli polityki publiczne nie opowiadają temu, jak firmy prowadzące serwisy społecznościowych faktycznie je stosują, ludzie mają prawo wiedzieć, ludzie mają prawo do takiej przejrzystości. I chodzi o to, że jedna osoba może wszystko zmienić (…) jedna osoba może wnieść przejrzystość w obszar wysokiej technologii”.

W czasie, gdy ujawniono wiadomość o cenzurowaniu przez Pinterest pewnych chrześcijańskich przekonań, firma odmówiła też umieszczania na swoim portalu postów Live Action, organizacji walczącej w obronie życia. W oświadczeniu skierowanym do Live Action, Pinterest poinformowała, że ich strona została „trwale zawieszona, ponieważ jej treści sprzeciwiają się politykom [Pinterest] przeciwko dezinformacji”.

Steve Warren

źródło: CBN News