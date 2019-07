Pozwani zaprzeczają zarzutom religijnej dyskryminacji starszego, chrześcijańskiego małżeństwa

FREDERICKSBURG, Virginia. Starsze małżeństwo chrześcijańskie może zostać eksmitowane ze społeczności mieszkalnej dla seniorów w Virginii, jeśli będzie prowadzić studium biblijne.

Małżonkowie podjęli walkę. Wytoczyli proces przed sądem federalnym, twierdząc, że w społeczności mieszkalnej doszło do religijnej dyskryminacji.

Gospodarz społeczności i jej spółka macierzysta odpowiedzieli na pozew.

Adwokat małżonków poinformował, że w tym tygodniu pozwani dotrzymali ostatecznego terminu na odpowiedź i zaprzeczyli zarzutom powództwa.

Sąd ma ustalić termin rozprawy.

Ken i Liv Hauges są małżeństwem od 64 lat. 87-letni Ken i 85-letnia Liv studiują razem Biblię podczas osobistego czasu modlitwy w swoim mieszkaniu w Fredericksburgu.

Zachowują się spokojnie; jednak, jeśli emerytowany, luterański duchowny i jego żona zaproszą innych do wspólnego studiowani Biblii, mogą zostać eksmitowani.

„Konkretnie, nie wolno nam mieć studium biblijnego. W Ostrzeżeniu 21/30 jest to rozszerzone poza obszar pomieszczenia klubowego” – powiedział Ken w rozmowie z „CBN News”. „Wyszczególniono, że nie wolno mi prowadzić studium biblijnego, ponieważ w moim przypadku uznaje się to za prowadzenie działalności biznesowej”.

W groźbie eksmisji, zarządca posiadłości i spółka macierzysta informują, że Ken i Liv mogą zostać wyeksmitowani za niedotrzymanie warunków najmu, jeśli będą prowadzić studium biblijne we wspólnym pomieszczeniu dla mieszkańców lub nawet we własnym mieszkaniu.

„To ogromnie smutne i po prostu bardzo rozczarowujące, że firma rozwinęła tak dyskryminacyjną politykę szczególnie przeciwko wspólnocie wiary chrześcijańskiej” – powiedział Ken.

W ostrzeżeniu czytamy: „Naruszyli państwo warunki najmu, angażując się w zachowanie, które spowodowało, i nadal powoduje, poważne i istotne zakłócenia w życiu innych mieszkańców społeczności (…)”.

Państwo Hauges zostali wezwani do „zaniechania prowadzenia wszelkich operacji biznesowych” w swoim domu i na terenie społeczności mieszkalnej, innych niż te, na które zezwala umowa najmu, mianowicie, prowadzenia zajęć biblijnych, wyświetlania filmów religijnych oraz praktykowania „poradnictwa” jako zabronionych „operacji biznesowych”.

Reprezentantem Hauges’ów jest First Liberty, firma prawnicza non-profit, zajmująca się sprawami z zakresu wolności religijnej.

„Zabronili też wypowiadania modlitwy przed posiłkiem przy wspólnym stole z innymi mieszkańcami wspólnoty” – powiedziała w rozmowie z „CBN News” Lea Patterson, doradca First Liberty. „Faktycznie, przez to, co zrobili, dyrektor socjalny wspólnoty nie otrzyma zwrotu kosztów posiłku, jeśli ktoś odmówi modlitwę przed jedzeniem”.

First Liberty twierdzi, że chociaż prawo chroni Hauges’ów przed dyskryminacją religijną w miejscu zamieszkania, Ken zgodził się na tymczasowe zaniechanie prowadzenia studium biblijnego, by nie dopuścić do eksmisji – aż problem zostanie rozwiązany prawnie.

„Domagamy się, by sąd pociągnął firmę zarządzającą do odpowiedzialności za złamanie prawa Kena i Liv do praktykowania swojej wiary w ich własnym domu, a także zapewnił, by żaden inny mieszkaniec nie musiał przechodzić przez to samo, co znieśli Hauges’owie” – wyjaśniła Patterson.

Gospodarz wspólnoty pisze, że groźba eksmisji „w żadnym razie nie opiera się na twoich religijnych przekonaniach i/lub praktykach, ani nie zawiera prośby, byś przestał praktykować swoją religię”.

„CBN News” skontaktowało się z adwokatem reprezentującym wspólnotę mieszkalną The Evergreens at Smith Run, oraz z jej firmą macierzystą, Community Realty Company, prosząc o komentarz w sprawie, w tym na temat procesu federalnego.

Rzecznik The Evergreens odmówił, twierdząc, że „nie mogą komentować spraw, o które będzie się toczyć spór sądowy”.

Autor: Mark Martin

Źródło: CBN News