Pozdrowienia z Warszawy. Polski wywiad, CIA i wyjątkowy sojusz

„Do kogo zadzwonili Amerykanie, gdy potrzebowali tajnej pomocy w Iraku? Do Polaków oczywiście!”

– „The Washington Post”

„Jeśli lubisz prawdziwe historie szpiegowskie splecione z geopolityką, ruszaj do księgarni i kup Pozdrowienia z Warszawy […] Polecam!”

– Anne Applebaum

Fascynująca opowieść o tym, jak u kresu zimnej wojny rozpoczęła się współpraca polskich tajnych służb i CIA.

„Przez całą pierwszą dekadę XXI wieku Polska pomagała nam się zmagać z niemal każdym poważnym problemem w polityce zagranicznej, jaki mieliśmy” – mówi były dyrektor CIA Michael Sulick. Współpraca z Polską to „jedna z dwóch najważniejszych relacji wywiadowczych, jakie kiedykolwiek utrzymywały Stany Zjednoczone”

– twierdzi z kolei były szef CIA George Tenet.

Pozdrowienia z Warszawy to historia sojuszu, który narodził się między ówczesnymi rywalami na początku lat 90. To wtedy dawni komunistyczni szpiedzy w brawurowej akcji wywieźli z Iraku sześciu amerykańskich dyplomatów. Od tamtej pory polski wywiad działał w każdym miejscu, do którego Amerykanie nie odważyli się udać.

Jak wyglądały szczegóły operacji „Przyjazny Saddam”?

Czy gdyby amerykański rząd słuchał polskich tajnych służb, nie doszłoby do ataków 11 września?

Co polskie władze wiedziały o działaniach CIA w Starych Kiejkutach?

Nagradzany dziennikarz John Pomfret kreśli wciągający obraz polsko-amerykańskiej współpracy, ujawnia kulisy tajnych rozmów i akcji oraz zadaje ważne pytania o cenę sojuszu, jaką musiała zapłacić Polska.

POZDROWIENIA Z WARSZAWY TO NAJNOWSZA HISTORIA POLSKI POKAZANA PRZEZ PRYZMAT LOSÓW NAJSŁYNNIEJSZYCH AGENTÓW WYWIADU.

„Prawdziwa i porywająca historia szpiegowska. John Pomfret ujawnia, jak Amerykanie uwiedli Polaków, wyrwali ich z ramion KGB i wciągnęli we własne awantury i nieszczęścia – od Iraku poprzez Koreę Północną do ciemnej strony CIA. Pokochałam tę książkę i wiele się nauczyłam”. – Barbara Demick, autorka Światu nie mamy czego zazdrościć

„Pełna suspensu […] wciągająca opowieść o spotkaniu szpiegów, którzy w czasie zimnej wojny byli po przeciwnych stronach, wypełniona szczegółami wprost od samych uczestników zdarzeń”. – NPR

„Otwierająca oczy opowieść o relacjach Ameryki z Polską i jej służbami wywiadowczymi […] Żywe i wnikliwe spojrzenie na niedostrzegany międzynarodowy sojusz”. – „Kirkus Review”

„Odsłaniając kulisy zdarzeń, Pomfret kreśli mocne portrety szpiegów i dyplomatów z obu stron i opowiada o ważnych wydarzeniach, w tym o brawurowym uratowaniu sześciu amerykańskich dyplomatów z Kuwejtu w czasie wojny w zatoce. Ważny wkład w badanie stosunków europejsko-amerykańskich”. – „Booklist”

„Arcydzieło historycznego dziennikarstwa śledczego”. – „SpyTalk”

„Nie wahaj się i wyrusz w podróż pełną szpiegostwa, odwagi, wielkich ucieczek i wstrząsającej zmiany, jaka dokonała się w rękach polskich i amerykańskich oficerów wywiadu. Pozdrowienia z Warszawy Johna Pomfreta jest niczym przejażdżka kolejką górską z ostatnich lat zimnej wojny w blask światła nowej ery. To odyseja, której nie możesz przegapić”. – David E. Hoffman, laureat Pulitzera

