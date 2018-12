Powstał serwis dla osób zaangażowanych w służbę muzyczną

Misja CSM wspiera rozwój muzycznej służby uwielbienia w lokalnych wspólnotach chrześcijańskich w Polsce. Swoją misję realizuje między innymi poprzez prowadzenie dwóch szkół – w Warszawie i Pawełkach, organizowanie szkoleń, warsztatów CSM/regio, prowadzenie uwielbienia i pisanie nowych pieśni w ramach projektu CSM/worship, itd.

Niedawno miała miejsce premiera najnowszego projektu Misji, czyli CSM/online.

CSM/ONLINE

CSM/online to nowoczesna internetowa platforma edukacyjna dla wokalistów, instrumentalistów i liderów uwielbienia. To stale powiększająca się baza nut i funkcji, która umożliwia staranne przygotowanie się do próby i ulepszanie swojego warsztatu muzycznego. Lekcje video umożliwiają precyzyjną naukę partii instrumentalnych a nagrania dla wokalistów z podziałem na głosy sprawiają, że próby do uwielbienia stają się o wiele bardziej przyjemne i w końcu efektywne.

Podcasty i serie wykładów biblijnych pomagają zgłębić czym jest uwielbienie i służba w lokalnym kościele a społeczność muzyków i liderów uwielbienia otwiera możliwość czerpania z doświadczenia innych. W panelu znajduje się mnóstwo narzędzi, które codziennie stają się inspiracją dla wielu wspólnot do jeszcze głębszego uwielbienia Boga.

CSM/online to inspirujące narzędzie edukacyjne, przygotowane z myślą o tych, którzy jeszcze lepiej pragną służyć w lokalnym kościele.

Serwis okazał się strzałem w dziesiątkę i jest pierwszym takim narzędziem w Polsce. Po dwóch miesiącach funkcjonowania, w platformie zarejestrowało się już ponad 800 użytkowników a ich ilość z każdym dniem rośnie!

„Dzięki serwisowi CSM/online możemy dzielić się z wszystkimi naszym sercem do uwielbienia Boga. Przez lata gromadziliśmy profesjonalne opracowania, nagraliśmy kilkadziesiąt tutoriali i zgromadziliśmy mnóstwo wykładów i artykułów tematycznych. Do tej pory do tych materiałów mieli dostęp tylko uczniowie naszej szkoły. Dziś za po mocą serwisu CSM/online udostępniamy je wszystkim zainteresowanym”.

Do końca grudnia do 20% rabatu na subskrypcję PREMIUM. Wystarczy w miejsce kodu podarunkowego wpisać CSM#noel (subskrypcja Indywidualna Premium) lub TEAM#noel (przy wyborze subskrypcji Grupowej).

Więcej interesujących informacji znajdziesz pod adresami:

https://csm.edu.pl/

https://csmonline.edu.pl/