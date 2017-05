Możesz być spełnioną kobietą. Wróć do życia w harmonii ze swoim Stwórcą, a on dokona cudów w twoim życiu. Jaką kobietą chcesz być? Piękną, zadbaną, pogodną, idealną żoną i matką, dbającą o dom i jednocześnie wspinającą się po szczeblach kariery zawodowej? Wyzwanie podjęło wiele kobiet. Nikt jednak nie zaproponował praktycznego wzorca, w jaki sposób ta super­kobieta może prawidłowo funkcjonować we wszystkich tych dziedzinach. Jak ma wyglądać małżeństwo, w którym obie strony robią karierę zawodową? W jaki sposób należy mądrze dysponować czasem i zaakceptować swoje fizyczne ogranicze­nia? Jak powinny być ustawione życiowe priorytety i czy nasze dzieci będą miały naprawdę szczęśliwe dzieciństwo?

Czy czujesz presję ideału? Ratunek dla współczesnego społeczeństwa leży w powrocie do Boga. Boga, pojmowanego nie jako postać mityczną, lecz do żywego Boga. Pamiętaj, Bóg nigdy nie wkracza do naszego życia na siłę, bez naszego pozwolenia. Drzwi, do których On puka, mają klamkę tylko z jednej strony. Tylko ty możesz je otworzyć i poddać Mu całe swoje życie razem ze wszystkimi pragnieniami, niespełnionymi oczekiwaniami, buntem czy żalem. On chce cię uczynić prawdziwie wolną i szczęśliwą kobietą.

Format: 14x21cm

Autor: Alina Wieja

Liczba stron: 164

Wydawca: Wydawnictwo Koinonia

O autorze

Alina Wieja jest autorką książek: Powrót kobiety do harmonii ze Stwórcą i Siedem Słupów Mądrości oraz serii pięciu podręczników z zakresu poradnictwa chrześcijańskiego Jak skutecznie pomagać innym? Od 1995 jest redaktorem czasopisma „Nasze Inspiracje”. Wraz z mężem napisała książkę: Małżeństwo, o jakim marzymy.

Od wielu lat prowadzi wykłady na temat zdrowego stylu życia, troski o silną rodzinę, skutecznej pomocy kobietom, małżeństwom i rodzinie w ramach Instytutu Poradnictwa Chrześcijańskiego, Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja. Jest matką dwojga dorosłych już dzieci: Pawła i Estery.

Spis treści książki „Powrót kobiety do harmonii ze Stwórcą”

Wstęp

Rozdział 1: Świadomość wpływu i własnych oczekiwań

Rozdział 2: Co wiem o kobiecie, którą jestem?

Rozdział 3: Boża Świątynia – czy chodzi tylko o moje ciało?

Rozdział 4: Radość z dnia dzisiejszego

Rozdział 5: Czas – jak wykorzystać to, co mam

Rozdział 6: Kobieta i jej priorytety

Rozdział 7: Dom otwarty dla Boga i ludzi

Rozdział 8: Rozwój inspirowany miłością

Rozdział 9: Kobieta kobiecie, czyli wzajemna pomoc

Rozdział 10: Wzmocniona, by żyć pełnią życia

Bibliografia