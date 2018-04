Film „Powrót do bezpiecznej kryjówki” to produkcja warta obejrzenia. Gdy Naziści zaczynają zabijać Żydów mieszkających w Holandii, grupa młodych, lecz odważnych ludzi staje w ich obronie. Ci, którzy znają książkę „Bezpieczna kryjówka” powinni rozpoznać niektóre postacie. Film został oparty na faktach.

Opis

Corrie ten Boom orientuje się, że naziści prawie opanowali Holandię i ma przed sobą wizję holokaustu. Zauważa również, że armia wroga składa się głównie z niedoświadczonych nastolatków. W tym samym czasie, student fizyki Hans Poley, decyduje się nie dołączać do nazistów. Jego rodzice, by go uchronić przed pewną śmiercią, wysyłają go do „kryjówki” w domu Corrie. Tam dowiaduje się jakie okrucieństwa stosują wobec Żydów naziści. Decyduje się, że jego misją będzie ratowanie Żydów. Zwerbowany przez działacza ruchu oporu Pieta Hartoga, staje się częścią zawiłej siatki szpiegowskiej i działań konspiracyjnych, skoncentrowanych w słynnej „kryjówce”.

gatunek: Dramat historyczny

produkcja: USA

premiera: styczeń 2011 (świat)

reżyseria: Peter C. Spencer

scenariusz: Peter C. Spencer

OBSADA: John Rhys-Davies, Mimi Sagadin, Craig Robert Young, David Thomas Jenkins

Tytuł oryginalny: Return to the Hiding Place