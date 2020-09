Powołanie do życia świadomego celu – Os Guinness

Każdy rozumny człowiek wie, że żyjemy nie przez przypadek. Bóg chciał, byśmy istnieli i by nasze życie miało sens i cel. Jak zatem możemy je poznać? Jak odnaleźć powód, dla którego istniejemy – powód na tyle ważny, by zaprzątnął całą naszą uwagę, na tyle głęboki, by przeniknął nasze pasje, i na tyle trwały, by towarzyszył nam aż do ostatniego tchnienia?

Nie ma na świecie niczego ważniejszego niż wsłuchiwanie się w głos Boga, naszego Stwórcy, i takie układanie życia, by odpowiadając na Jego wezwanie, iść nakreśloną przez Niego drogą, niezależnie dokąd miałaby ona nas zaprowadzić. Odpowiadanie na Boże powołanie jest nie tylko wyrazem mądrości, ale i sposobem na osiągnięcie pełni życia, kluczem do zbudowania głębokich więzi z innymi ludźmi, najpewniejszą drogą do zrozumienia samego siebie, najbardziej pasjonującym, a zarazem naturalnym sposobem życia oraz szansą na optymalne i efektywne wykorzystanie czasu, który został nam dany w doczesności.

Dzisiejszy świat aż kipi od pustych i jałowych dyskusji na temat celu życia. Twierdzi się, że dobrze jest żyć świadomie, działać celowo i mieć poczucie misji. Niezliczone rzesze trenerów personalnych i mówców oferują szybkie rozwiązania, dzięki którym można uczynić swoje życie celowym i bardziej dynamicznym w mniej niż dziesięć minut. Ale są to ciągle jedynie wyświechtane ogólniki. Tymczasem życie w świadomości celu danego nam przez Boga jest zupełnie inną kategorią istnienia.

Boże wezwanie nie jest frazesem. Jest ono jasne, konkretne i niezwykle satysfakcjonujące. Os Guinness w swojej bestsellerowej książce pomaga zrozumieć, czym jest dla każdego człowieka Boże powołanie i zaprasza do szukania odpowiedzi na najważniejsze pytania o naszą tożsamość oraz cel i sens życia każdego z nas. Jeśli więc pragniesz prawdziwie satysfakcjonującego życia, odkrywając i wypełniając Boże plany dla ciebie, ta książka będzie ci bardzo pomocna.

Recenzje

„Ważny temat, poważne przesłanie i nienaganny styl – co za uczta dla umysłu! Os Guinness pełnymi garściami czerpie z bogactwa historii, literatury, Pisma świętego i własnego doświadczenia. Ta książka, bez wątpienia będąca owocem wieloletniej refleksji, stawia nam odważne pytania i zmusza do myślenia”.

– John Stott,

dawny rektor kościoła All Souls, Langham Place w Londynie

„Nie znajduję we współczesnej literaturze chrześcijańskiej nic, co mogłoby się równać z książką „Powołanie do życia świadomego celu danego nam przez Boga” Osa Guinnessa, teraz w nowym, rozszerzonym wydaniu. Gorąco polecam”.

– Kim Keller,

Pastor Emeritus w Redeemer Presbyterian Churches w Nowym Jorku

Dane książki:

Tytuł: Powołanie do życia świadomego celu

Autor: Os Guinness

Data i miejsce wydania: Warszawa 2020

Format: 150 x 222 mm

Oprawa: miękka

Liczba stron: 344

Wydawca: Oficyna Wydawnicza VOCATIO

ISBN: 978-83-7829-303-3

Fragment:

Od ponad trzydziestu lat występuję publicznie, przeprowadziłem tysiące rozmów z ludźmi w różnych zakątkach świata i nie znalazłem tematu, który pojawiałby się częściej niż ten. W jakimś momencie życia każdy z nas stanął, lub stanie, przed pytaniem: Jak mam odnaleźć i wypełnić cel swojego istnienia? Mogą je logicznie poprzedzać inne pytania, pytania leżące głębiej niż te: Kim jestem? Jakie znaczenie ma życie jako takie? Jednak ze wszystkich pytań to pierwsze pojawia się dziś najczęściej. Współczesny człowiek stale poszukuje sensu. Pragniemy coś zmienić w świecie. Chcemy coś po sobie pozostawić. Marzymy o tym, aby – jak to powiedział Ralph Waldo Emerson

– „pozostawić ten świat choć odrobinę lepszym”. Gorąco pragniemy pewności, że wypełniamy cel, dla którego pojawiliśmy się na tym świecie.

(…)

Ta książka skierowana jest do wszystkich, którzy pragną odnaleźć cel swojego istnienia. Zakładam, że można go odnaleźć jedynie na drodze odkrywania szczególnego celu, dla którego każdy z nas został stworzony i do realizacji którego został wezwany. Odpowiadanie na wezwanie naszego Stwórcy jest ostatecznym powodem naszego istnienia. Bez tego wszelkie próby odnalezienia celu (rozumianego tak, jak się go współcześnie określa: „Od sukcesu do znaczenia”) skazane są na niepowodzenie. Bez wątpienia powołanie nie jest tym, za co się je powszechnie uważa. Musi zostać odkopane spod gruzów ignorancji i mieszania pojęć. Często wymyka się ludzkiemu rozumowaniu. Jednak nic poza realizacją Bożego wezwania nie zaspokoi tego najgłębszego ludzkiego pragnienia – posiadania celu.

(…)

Pozwólcie, że dodam coś jeszcze. Napisałem wiele książek, ale żaden z poruszanych w nich tematów nie żył we mnie równie długo i intensywnie jak ten, którym zajmuję się tutaj. Prawda o powołaniu zawsze była i nadal jest dla mnie równie ważna, jak jakakolwiek inna prawda Jezusowej Ewangelii. Na początku mojej drogi z Jezusem niemal zostałem przekonany przez innych do podjęcia zadań, które im wydawały się lepsze od tych, które zamierzyłem, gdyż wydawały mi się odpowiedniejsze dla mnie. Jeśli naprawdę jestem oddany Jezusowi, mówili, powinienem kształcić się na pastora lub misjonarza. (W rozdziale 7 rozprawimy się z mitem o wyższości pełnoetatowej posługi w kościele lub organizacji parakościelnej). Zrozumienie istoty powołania wyzwoliło mnie od wpływu takich ludzi ….