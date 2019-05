Potwierdzone: Asia Bibi jest w Kanadzie

Informację, którą podawały już inne media, potwierdzili nasi pracownicy w Kanadzie: Po wielu miesiącach niepewności Asia Bibi zdołała wyjechać z Pakistanu i wreszcie jest na wolności. Chrześcijanka została skazana na śmierć w 2010 r. za rzekome bluźnierstwo, a następnie uniewinniona w 2018 r. Do niedawna ukrywała się w nieznanym miejscu w kraju. Teraz już wiemy, że przyjechała do Kanady.

Chrześcijanie w Pakistanie mają nadzieję na zmiany i pojednanie

Lokalni współpracownicy Open Doors pragną podziękować wszystkim za modlitwy i wstawiennictwo w sprawie Asi Bibi. Jednocześnie przypominają, że cztery miliony chrześcijan w Pakistanie codziennie żyje w strachu przed podobnymi zarzutami, które postawiono Asi Bibi.

Wyjazd Asi Bibi to wspaniała wiadomość. Należy mieć jednak nadzieję, że nie jest to sposób na rozwiązanie problemów chrześcijan w Pakistanie, ale że historia Asi otwiera drogę do zmian, pojednania i nadziei.

Tło wydarzeń: zatwierdzenie wyroku uniewinniającego

W styczniu, pakistański Sąd Najwyższy oddalił apelację przeciwko uniewinnieniu Asi Bibi. Według Sądu Najwyższego odwołanie się od wyroku nie wykazało błędów w oficjalnym uzasadnieniu odrzucenia kary śmierci wobec Asi Bibi.

W październiku 2018 r. sędziowie orzekli, że zarzuty bluźnierstwa nie mogły zostać udowodnione ponad wszelką wątpliwość. W werdykcie przytoczyli szczegółowo Koran i inne pisma islamskie, które w ich opinii stwierdzają, że muzułmanie powinni traktować nie-muzułmanów w sposób uprzejmy.

