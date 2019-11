Potężny skok zainteresowania internautów wiarą dzięki płycie Kanye’a „Jesus Is King”

Nie ma wątpliwości, że swoim publicznym nawróceniem na chrześcijaństwo Kanye West wprowadził zamieszanie w popkulturze. Dopiero zobaczymy, czy „Jesus Is King”, nowa, zainspirowana muzyką gospel płyta magnata rozrywki, będzie prowadzić ludzi do zbawienia, ale jedno jest pewne: prowadzi ich do Google.

Zawierający 11 utworów album jest pełen odniesień do Biblii, a według Bible Gateway, od czasu jego premiery pod koniec października, masowo wzrosła w Internecie liczba zapytań o fragmenty Pisma i frazy związane z wiarą.

W zeszłym tygodniu, mniej więcej w tym samym czasie, gdy „Jesus Is King” zaczął zdobywać w Internecie popularność, podskoczyła też liczba zapytań użytkowników wyszukiwarek o „Jezusa” i „w co wierzą chrześcijanie”.

Rodząca się wiara Westa to dla niektórych odpowiedź na modlitwy, dla innych widowiskowe przedstawienie. Bez względu na to, jak różni ludzie interpretują świeżo odnalezioną pasję rapera dla Boga, jego nagły zwrot w zachowaniu przykuł naszą wspólną uwagę.

Okazję postanowiło wykorzystać Amerykańskie Stowarzyszenie Biblijne (American Biblie Society – ABS), które proponuje wysłanie darmowego egzemplarza Biblii każdemu Amerykaninowi, zainteresowanemu Pismem Świętym, chrześcijaństwem i wiarą, jaką głoszą teksty piosenek Westa.

John Plake, dyrektor działu ABS, zajmującego się gromadzeniem informacji, powiedział w rozmowie z Faithwire, że celem inicjatywy jest pomóc ludziom lepiej zrozumieć teologię, jaka podsyca „przebudzenie” Westa, jak określił sam muzyk.

„Gdy widzimy wpływową postać kultury, taką jak Kanye, która inspiruje młodych ludzi, by z ciekawością poszukiwali odpowiedzi na swoje pytania o wiarę, widzimy okazję, by wkroczyć i zrobić to, co jako organizacja misyjna potrafimy najlepiej, czyli skierować ludzi do Słowa Bożego” – powiedział Plake.

Z Bożej perspektywy, West niczym nie różni się od twojego sąsiada. Dla nas to gwiazdor i celebryta, ale dla Pana to kolejny człowiek stworzony na obraz Boga, mający swoją wrodzoną wartość. Każdy jest w jakiejś podróży wiary, bez względu na to, czy ostatecznie prowadzi ona ku Bogu, czy od Niego.

Nawrócenie Westa może być bodźcem, który skłoni niektórych do bliższego przyjrzenia się Biblii.

Dla innych, źródłem takiej zachęty może być sąsiad, przyjaciel lub kolega z pracy. Dla tych jednak, których zaintrygowała nowa muzyka 42-letniego gwiazdora, ABS ma propozycję.

Dla każdego, kto chciałby otrzymać egzemplarz Biblii, ABS przygotowało link – abs.bible/kanye. Użytkownik musi tylko wypełnić formularz, podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail i adres pocztowy, a Biblia trafi do jego rąk.

Ta działająca od dwustu lat chrześcijańska organizacja misyjna z pewnością trafia w potrzebę. Zgodnie z jej tegorocznym raportem State of the Bible (Państwo Biblii), 63 procent Amerykanów jest przynajmniej w jakimś stopniu zainteresowanych lepszym poznaniem, co mówi Biblia. Podobnie, 61 procent dorosłych chce dowiedzieć się więcej o Jezusie Chrystusie. Wśród tych, którzy nie mają żadnego pojęcia o Biblii, 11 procent jest „ogromnie zaciekawionych” Biblią i Jezusem.

Rzecznik American Bible Society powiedział w rozmowie z Faithwire, że od czasu uruchomienia wspomnianego linku w ostatnią środę października, do Stowarzyszenia wpłynęło już „kilka tuzinów zgłoszeń” z prośbą o Biblię.

Autor: Tre Goins-Phillips, Faithwire

Źródło: CBN News