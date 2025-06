Potęga ambicji – Jim Rohn

Wiodący amerykański autorytet w dziedzinie sukcesu oddaje w twoje ręce książkę, która na nowo definiuje ambicję – tak, byś mógł wykorzystać wewnętrzny napęd do służby innym, a jednocześnie zbudować życie pełne spełnienia, na które naprawdę zasługujesz.

W Potędze Ambicji Jim Rohn z pasją i klarownością rozprawia się z mitami i błędnymi przekonaniami na temat ambicji – tymi, które niekiedy sprawiają, że staje się ona przeszkodą, zamiast sprzymierzeńcem w osiąganiu osobistych celów. Prawdziwa ambicja – jak twierdzi Rohn – to nie egoistyczny impuls. Wręcz przeciwnie: to siła, która po-pycha nas ku lepszemu życiu, zarówno własnemu, jak i tych, którzy są wokół nas. Rohn kreśli z precyzją i sercem sześć rewolucyjnych strategii, które pozwalają kulty-wować autentyczną ambicję i przemieniać nią świat – od wewnątrz, ku zewnątrz.

Jego słowa trafiają w samo sedno: „Motywacja może pochodzić z dowolnego miejsca, ale ambicja rodzi się wyłącznie z wnętrza. Sięgnij po swój wewnętrzny ogień i osiągnij wszystko to, nad czym tak długo pracujesz” – Jim Rohn. Ambicja, według Rohna, to nie tylko sposób myślenia – to sposób życia. Prawdziwa ambicja to, jak mówi, „zdyscyplinowane, gorliwe pragnienie”. Potęga Ambicji nauczy cię żyć z intencją i celem – każdego dnia, każdej godziny – aż zaczniesz dostrzegać, jak zmienia się nie tylko twoje życie, ale także twoje spojrzenie na świat.

Z tej książki dowiesz się m.in.: – jak stworzyć solidne fundamenty dla ambitnego życia; – jak wykorzystywać kreatywność, by utrzymać koncentrację na swoich celach; – jakie pięć kryteriów wzmacnia wytrwałość; – jakie siedem cech stanowi o odporności ducha; – jakie są klucze do autentycznego i skutecznego nawiązywania kontaktów; – i wiele, wiele więcej…

Ambicja jest najczystszą, najbardziej autentyczną formą wyrażania siebie. Gdy raz nauczysz się nią kierować – stanie się twoją siłą napędową do życia z pasją, celem i nie-powtarzalną odwagą. Zacznij właśnie teraz.

Opis książki pochodzi od wydawcy.

Dane książki:

Tytuł: Potęga ambicji

Autor: Jim Rohn

Oprawa: miękka

Ilość stron: 268

ISBN: 9788366748552

Przekład (tłumacz):

Tytuł oryginału: The power of ambition.Awakening the powerful force within you.