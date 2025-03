Poseł dołącza do obrońców życia – „abortowane aż do narodzin”

Działacze antyaborcyjni wezwali do zakończenia „ekstremalnego reżimu aborcyjnego” w Irlandii Północnej po opublikowaniu oficjalnych danych, które wskazują na najwyższą w historii liczbę aborcji.

Przez wiele lat aborcja w Irlandii Północnej była ściśle ograniczona, jednak w 2020 roku Westminster przyjął ustawę, która dostosowała przepisy dotyczące aborcji w prowincji do norm obowiązujących w pozostałej części Wielkiej Brytanii.

Departament Zdrowia Irlandii Północnej opublikował statystyki, które pokazują, że w roku kończącym się 31 marca 2024 roku dokonano 2792 aborcji, co stanowi wzrost o 28,78% w porównaniu z rokiem poprzednim. Od momentu liberalizacji przepisów liczba aborcji rosła każdego roku.

Grupa kampanijna Right To Life wskazała, że „ekstremalny reżim aborcyjny” został narzucony Irlandii Północnej przez Westminster, ponieważ żaden poseł z Irlandii Północnej nie głosował za zmianą.

Badania zlecone przez inną organizację, Both Lives Matter, sugerują, że dzięki wcześniej rygorystycznym przepisom antyaborcyjnym w Irlandii Północnej obecnie żyje 100 000 osób, które w przeciwnym razie mogłyby zostać poddane aborcji. Oszacowano również, że 10% osób w wieku poniżej 50 lat zostałoby poddanych aborcji przy obowiązujących przepisach.

Carla Lockhart, posłanka z okręgu Upper Bann, wezwała do uchylenia prawa narzuconego przez Westminster.

„Wzywam MLA do podjęcia pilnych działań w celu przedłożenia w Stormont ustawodawstwa uchylającego to przerażające prawo aborcyjne, które zostało narzucone Irlandii Północnej przez Westminster, oraz do przywrócenia Irlandii Północnej statusu kraju z silnym prawem pro-life, które chroni i wspiera zarówno życie matki, jak i dziecka” – powiedziała.

Dodała, że „wiele dzieci z niepełnosprawnościami również zostało pozbawionych życia w wyniku aborcji. Tragiczne jest to, że w Irlandii Północnej dzieci z zespołem Downa, rozszczepem wargi i stopą końsko-szpotawą mogą być abortowane aż do narodzin”.

Przed wprowadzeniem zmian Irlandia Północna była opisana jako „najbezpieczniejsze miejsce w Wielkiej Brytanii, w którym przed urodzeniem zdiagnozowano niepełnosprawność” przez konserwatywnego członka Izby Lordów, Lorda Shinkwina, który sam urodził się z chorobą łamliwych kości.

Autor: Robert Parr

Źródło: Christian Today