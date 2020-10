Porzucili LGBTQ, znaleźli nowe życie w Jezusie, mieli „ponadnaturalne spotkania z Bogiem”

Byli transseksualiści, lesbijki i homoseksualiści, którzy dzięki mocy Ducha Świętego porzucili styl życia LGBTQ, w dniach 16-17 października wezmą udział w Marszu Wolności.

Ruch zapoczątkował w 2018 roku Jeffrey McCall, który żył kiedyś jako transseksualistka, ale poznał Jezusa Chrystusa i Jego niezawodną miłość.

Tegoroczny Marsz Wolności, nazwany „Rodzinnym Weekendem Wolności”, odbędzie się w Lawrenceville w Georgii i jest otwarty dla wszystkich.

Uczestnicy wydarzenia będą dzielić się świadectwami, wspólnie modlić i dawać nadzieję szukającym zbawienia.

We wcześniejszej wypowiedzi dla CBN News, McCall stwierdził: „Zainicjowałem Marsz Wolności, ponieważ miałem poczucie, że wszystkie historie o ludziach, którzy porzucili styl życia LGBTQ, muszą być usłyszane. [Marsz] wysyła oświadczenie i przekazuje te historie na zewnątrz”.

W wywiadzie dla Christian Post, McCall powiedział, że tego lata widzi wzrost reakcji ze strony ludzi gotowych porzucić styl życia LGBTQ i pójść za Bogiem.

„Mniej więcej w czerwcu czy lipcu ruszyliśmy z projektem For Such a Time, prowadzonym przez e-mailową skrzynkę odbiorczą Marszu Wolności i przez moją służbę, słysząc od nieznanych nam ludzi, że chcą opuścić styl życia LGBTQ” – powiedział McCall. „Niektórzy z nich mówili, że mieli ponadnaturalne spotkania z Bogiem i słyszeli, jak Pan mówi do nich słowami Pisma. Inni słyszeli tylko, jak mówi: ‚Porzuć to życie'”.

„Mieliśmy największą aktywność, jaką dotąd widziałem w latach mojej służby” – dodał.

Wzrost zainteresowania

McCall uważa, że wzrost zainteresowania to częściowo wynik zastanowienia się nad samym sobą z powodu pandemii koronawirusa.

„Sądzę, że koronawirus i obecny okres wielkiego chaosu i zamętu w tym kraju doprowadził ludzi do zakwestionowania spraw, do oceny własnego życia i uświadomienia sobie, że przy wszystkim, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w życiu chodzi o znacznie więcej, niż wcześniej myśleli” – mówi.

Marsz Wolności będzie skupiony na wyzwoleniu ze stylu życia LGBT, ale też zwróci uwagę na trudności, z jakimi Amerykanie obecnie się mierzą.

„Jednym ze zjawisk, jakie w tej chwili zachodzą w Stanach Zjednoczonych, jest otwarte starcie dobra ze złem” – twierdzi McCall. „Widzimy to w polityce, widzimy w kościołach. To starcie publiczne”.

„W obecności koronawirusa i przy wszystkim, co dzieje się teraz w naszym kraju na wielu różnych obszarach, to starcie dobra ze złem porusza ludzkie serca. Gdy widzisz tę walkę wokół siebie, zakreślasz granicę. Ludzie będą musieli albo stanąć po stronie prawdy, łaski i sprawiedliwości, albo po stronie kłamstw, zwiedzenia, fałszu i grzechu. Czas się obudzić!” – wezwał McCall.

Na żywo w sieci

Rodzinny Weekend Wolności odbędzie się w New Bridge Church, 16 października w godzinach 18:00-22:00 czasu lokalnego i 17 października w godzinach 13:00-17:00. Wydarzenie można też obserwować na Facebook w streamingu na żywo.

Autor: Andrea Morris

Źródło: CBN News