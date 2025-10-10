Porwany pastor w Nigerii zabity po zapłaceniu okupu

Domniemani przestępcy z ludu Fulani w zachodniej Nigerii porwali i zamordowali pastora, mimo że otrzymali okup w wysokości 5 milionów nair (ok. 3 125 dolarów amerykańskich) – poinformowały lokalne źródła.

Pastor James Audu Issa z Evangelical Church Winning All (ECWA) z okolic Ekati w stanie Kwara został znaleziony martwy na odludziu w czwartek (2 października). Uprowadzono go 28 sierpnia z jego domu znajdującego się na terenie parafii ECWA w mieście Ekati, w hrabstwie Patigi.

– Pastora zabili bandyci Fulani, którzy terroryzują lokalne władze Edu i Patigi w stanie Kwara – powiedział mieszkaniec regionu, Peter Kolo.

Jak przekazał Kolo, porywacze początkowo zażądali astronomicznej kwoty 100 milionów nair (ok. 62 500 dolarów).

– Zrozpaczeni członkowie rodziny pastora oraz społeczność Ekati zdołali wynegocjować okup do 5 milionów nair, który został zapłacony w nadziei na jego uwolnienie – relacjonował. – Po otrzymaniu pieniędzy bandyci wykazali się skrajnym okrucieństwem, żądając dodatkowych 45 milionów nair (ok. 28 125 dolarów). Niestety, zanim doszło do kolejnych negocjacji, pastor James Audu Issa został zamordowany przez bandytów Fulani.

Rzecznik Kościoła ECWA, pastor Romanus Ebeneokodi, wydał krótkie oświadczenie w sprawie śmierci duchownego.

– Ten nieszkodliwy pastor został zgładzony – jako jeden z wielu. Zostawił żonę, dzieci, dalszą rodzinę, wiernych i przyjaciół w bólu – napisał Ebeneokodi.

Ralph Madugu, redaktor magazynu ECWA „Today’s Challenge”, określił to zabójstwo jako jedno z wielu wymierzonych w chrześcijan i ich duchownych.

– A przecież niektórzy urzędnicy państwowi wciąż zaprzeczają, że trwa ludobójstwo chrześcijan – skomentował Madugu.

Fulani to grupa licząca miliony ludzi w Nigerii i regionie Sahelu – głównie muzułmanie, tworzący setki klanów różnych linii rodowych. Większość z nich nie wyznaje poglądów ekstremistycznych, ale część sympatyzuje z radykalnym islamem – wskazano w raporcie brytyjskiej Międzyparlamentarnej Grupy ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej i Przekonań (APPG) z 2020 roku.

„Stosują podobną strategię jak Boko Haram i ISWAP, wykazując wyraźną intencję atakowania chrześcijan oraz symbole chrześcijańskiej tożsamości” – czytamy w raporcie APPG.

Chrześcijańscy przywódcy w Nigerii są przekonani, że ataki pasterzy Fulani na społeczności chrześcijańskie w tzw. pasie środkowym kraju są motywowane chęcią przejęcia ziem należących do chrześcijan oraz narzucenia islamu – zwłaszcza w obliczu postępującego pustynnienia, które utrudnia pasterzom prowadzenie hodowli.

Nigeria niezmiennie należy do najbardziej niebezpiecznych miejsc na świecie dla wyznawców Chrystusa – wynika z Listy Światowej Watch List 2025 organizacji Open Doors, zestawiającej kraje, w których najtrudniej być chrześcijaninem. Spośród 4 476 chrześcijan zabitych za wiarę w badanym okresie, aż 3 100 (69 proc.) zginęło w Nigerii – wynika z raportu.

„Stopień przemocy wobec chrześcijan w tym kraju osiągnął już maksymalny poziom możliwy do osiągnięcia w ramach metodologii World Watch List” – stwierdzono w raporcie.

W środkowo-północnej strefie Nigerii, gdzie chrześcijanie są liczniej reprezentowani niż w północno-wschodnich i północno-zachodnich rejonach, islamscy bojówkarze Fulani atakują społeczności rolnicze, zabijając setki ludzi – głównie chrześcijan. Działają tam również ugrupowania dżihadystyczne, takie jak Boko Haram oraz odłamowe Państwo Islamskie w Prowincji Afryki Zachodniej (ISWAP). W północnych stanach, gdzie kontrola władz federalnych jest ograniczona, chrześcijańskie społeczności nadal padają ofiarami najazdów, przemocy seksualnej i egzekucji na drogach – wskazuje raport. Porwania dla okupu stały się zjawiskiem powszechnym.

Przemoc rozszerzyła się również na południowe regiony kraju. Jak podaje WWL, na północnym zachodzie pojawiła się nowa grupa terrorystyczna – Lakurawa – dysponująca zaawansowaną bronią i radykalną ideologią islamistyczną. Lakurawa powiązana jest z ekspansjonistycznym ruchem Al-Kaidy Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM), wywodzącym się z Mali.

Nigeria zajęła siódme miejsce na liście 50 krajów, w których chrześcijanom żyje się najtrudniej – wynika z raportu World Watch List 2025.

Źródło: Morning Star News