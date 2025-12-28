Porwani uczniowie i nauczyciele w Nigerii uwolnieni przed świętami Bożego Narodzenia

Na kilka dni przed Bożym Narodzeniem z Nigerii napłynęła dobra wiadomość – wszyscy pozostali uczniowie i nauczyciele porwani przez bojowników ze szkoły katolickiej pw. św. Marii w stanie Niger zostali uwolnieni.

W wyniku ataku, do którego doszło 21 listopada, uprowadzono łącznie 218 uczniów i 12 nauczycieli. Wcześniejsze doniesienia mówiły o ponad 300 porwanych, jednak liczba ta była zawyżona, ponieważ rodzice dzieciom, którym udało się uciec, nie zgłosili tego władzom.

Nigeryjski doradca prezydencki ogłosił, że „operacja prowadzona przez wywiad wojskowy” doprowadziła do uwolnienia więźniów. Nie ujawniono żadnych dalszych szczegółów, takich jak to, czy w celu zabezpieczenia uwolnienia uzgodniono okup lub warunki, ani czy którykolwiek z bojowników został schwytany lub zabity.

Fala przemocy wymierzonej w chrześcijan w Nigerii doprowadziła w ubiegłym miesiącu do ogłoszenia przez prezydenta stanu wyjątkowego i szybkiego wzmocnienia sił bezpieczeństwa.

Okres Bożego Narodzenia to dla chrześcijan w Nigerii czas szczególnego zagrożenia. W 2023 roku w tzw. masakrach wigilijnych zginęły setki osób w skoordynowanych atakach. Wcześniej w tym roku katolicki biskup Wilfred Anagbe ostrzegał, że masowe mordy podczas świąt chrześcijańskich stają się „rutyną” w niektórych rejonach kraju.

W grudniu doszło już do kilku kolejnych ataków – w co najmniej sześciu miejscowościach zabito co najmniej 20 osób, a kolejnych kilkadziesiąt zostało uprowadzonych.

Organizacja Christian Solidarity Worldwide (CSW), która współpracuje z lokalnymi społecznościami, z zadowoleniem przyjęła informację o uwolnieniu uczniów ze szkoły katolickiej.

Scot Bower, dyrektor generalny CSW, wyraził wdzięczność za bezpieczny powrót zakładników, ale jednocześnie wezwał do zapewnienia większej ochrony chrześcijanom w czasie świąt oraz do kontynuowania działań na rzecz uwolnienia pozostałych uprowadzonych.

– CSW z ulgą przyjmuje wiadomość, że wszyscy uczniowie i nauczyciele porwani ze szkoły katolickiej św. Marii w stanie Niger zostali uwolnieni bez uszczerbku na zdrowiu – powiedział. – Nadal jednak niepokoi nas los uprowadzonych członków Kościoła ECWA w stanie Kogi, wśród których są bardzo małe dzieci, oraz członków Kościoła Cherubinów i Serafinów w Ejiba, również w stanie Kogi, którzy od prawie trzech tygodni przetrzymywani są w lasach.

– CSW przyłącza się do apelu o zintensyfikowanie działań władz stanowych i federalnych w celu uwolnienia tych osób oraz wszystkich innych przetrzymywanych w różnych częściach kraju przez uzbrojonych bojowników, których działania zostały w końcu uznane za akty terroryzmu.

– Powtarzamy także apel o wprowadzenie skutecznych środków bezpieczeństwa w celu ochrony kościołów, wspólnot chrześcijańskich, a w szczególności najbardziej narażonych przesiedleńców wewnętrznych w okresie świątecznym.

Źródło: Christian Today