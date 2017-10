Portugalia: „Marsze dla życia” przeciw eutanazji i aborcji

Miasta Aveiro, Lizbona i Porto przygotowują się do tegorocznej edycji „Marszu dla życia”, który odbędzie się w najbliższą sobotę 4 listopada. Tę inicjatywę Portugalskiej Federacji na rzecz Życia (FPV) poparł również patriarcha Lizbony. Kard. Manuel Clemente zachęcił do licznego udziału w marszu. Ma on przypomnieć opinii publicznej potrzebę sprzeciwu wobec legalizacji eutanazji i aborcji, dyskutowanej obecnie w Parlamencie portugalskim.

Idąc ulicami miast, uczestnicy zamierzają wyrazić silnie poparcie dla wartości życia ludzkiego sprzeciwiając się eutanazji, aborcji i wielu innym nowym propozycjom, które stanowią wyraźny atak na jego godność.

za Rad. Watykanskie