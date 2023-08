Porsche usuwa słynną statuę Jezusa z reklamy samochodu sportowego

Mimo imponującego rozmiaru, widzowie nie mogli zobaczyć ogromnej statuy Jezusa w oryginalnej wersji nowej reklamy Porsche, ponieważ słynny posąg został cyfrowo usunięty.

Marka luksusowych samochodów spotkała się z falą krytyki z powodu reklamy upamiętniającej 60. rocznicę swojego samochodu sportowego Porsche 911. Dwu i pół minutowy film reklamowy nagrano w Lizbonie w Portugalii, siedzibie wznoszącego się nad rzeką Tagus Santuario de Cristo Rei, Sanktuarium Chrystusa Króla.

Niewątpliwie trudno byłoby nie zauważyć 28-metrowej statuy Jezusa z rozpostartymi ramionami, stojącej na szczycie 80-metrowego, betonowego piedestału, gdyby tylko ją tam zostawiono. Edycję reklamy dostrzegł anonimowy użytkownik.

Hey, @Porsche , why did you erase the statue of Jesus Christ from your video filmed in Lisbon? pic.twitter.com/VxcfUBrN8D

— Alex B. (@maisumcarneiro) August 5, 2023