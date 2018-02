Poradzisz sobie – Max Lucado

Poradzisz sobie z wszelkimi trudnościami – finansowymi, w związku, zdrowotnymi.

Boisz się, że nie dasz rady. Boisz się, że depresja nigdy nie minie, krzyki nigdy nie ustaną, ból nigdy nie zniknie. Czy to szare niebo kiedyś się rozpogodzi? Czy ten ciężar opuści kiedyś moje serce?

Tak! Zbawienie jest dla Biblii tym, czym muzyka jazzowa dla Mardi Gras: czymś głośnym, odważnym i wszechobecnym. Pomyśl o starotestamentowej historii Józefa – wrzucony do studni przez swoich braci, sprzedany w niewolę, niesłusznie skazany na więzienie. Jednak Bóg zamienił to, co złe, w ostateczne dobro. Bóg specjalizuje się w zbawianiu utrapionych. Tak było kiedyś i tak jest teraz. Potrzebujesz odrobiny nadziei w tych trudnych czasach? W takim razie przyda ci się to przesłanie:

Poradzisz sobie.

Nie będzie to łatwe.

I nie będzie to szybkie.

Ale Bóg wykorzysta ten koszmar i zamieni go w coś dobrego.

W międzyczasie nie bądź głupi czy naiwny.

I nie rozpaczaj.

Z Bożą pomocą dasz sobie radę.

Dane książki

Autor: Max Lucado

Podtytuł: Pomocna dłoń w trudnych chwilach

Wydawnictwo: Wydawnictwo SZARON

Rekomendacje:

Najnowsza książka Maxa Lucado Poradzisz sobie, dokładnie pokazuje, co to znaczy przechodzić trudne chwile jako osoba wierząca, i daje realistyczne pojęcie o roli Boga w tym procesie. Spójrzmy prawdzie w oczy: życie potrafi dać w kość, a wtedy łatwo zacząć kwestionować wszystko to, w co człowiek wierzył. Max rozprawia się z tym tematem bez żadnych ogródek. Jako ten, który popełnił w życiu sporo błędów i musiał zmierzyć się z wieloma kryzysami, cieszę się, że Max napisał tę książkę.

– Dave Ramsey, bestsellerowy autor według „New York Timesa”, autor książki Dzieci mądre finansowo i znany na całym świecie prezenter radiowy

Max Lucado i jego poczciwy Józef to strzał w dziesiątkę. Spróbuj przeczytać tę książkę i nie poczuć się o sto razy lepiej.

– John Ortberg, starszy pastor w Menlo Park Presbyterian Church i autor Who Is This Man?

Niektórzy chrześcijańscy pastorzy mają tendencje do sprzedawania magicznego eliksiru pod tytułem „uwierz, a odniesiesz sukces”, który w błyskawiczny sposób rozwiązuje wszystkie nasze problemy i sprawia, że życie staje się łatwe i przyjemne. Prawdziwa wiara nie wybawia nas z kłopotów, tylko pomaga nam sobie z nimi poradzić. Max Lucado jest jednym z najbardziej kochanych chrześcijańskich autorów w Ameryce właśnie dlatego, że jego przesłania docierają do ludzi, którzy nie wiodą bajkowego życia. Ta książka jest mocno zakorzeniona zarówno w rzeczywistości, jak i w Piśmie Świętym. Pomoże ci.

– Gubernator Mike Huckabee, prowadzący program Huckabee na kanale Fox News Channel, The Mike Huckabee Show oraz The Huckabee Report w radiu Cumulus; bestsellerowy autor według „New York Timesa”