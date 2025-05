Ponowny apel o uwolnienie trzech misjonarzy przetrzymywanych w Korei Północnej

Rząd Korei Południowej ponowił swój apel o uwolnienie południowokoreańskich misjonarzy chrześcijańskich Choi Chun-gila, Kim Jong-Uka i Kim Kuk-gi z więzienia w Korei Północnej.

Choi Chun-gil (65) odsiaduje wyrok dożywocia w obozie pracy w Korei Północnej. Był zaangażowany w transport materiałów chrześcijańskich i dóbr humanitarnych dla Koreańczyków z Północy, kiedy został aresztowany w 2014 roku.

Kim Jong Uk (59) pracował w Chinach z uchodźcami z Korei Północnej. Został aresztowany w 2013 roku, gdy wjechał do Korei Północnej z Bibliami. W 2014 roku został skazany na dożywocie w obozie pracy.

Kim Kuk-gi (61) odsiaduje wyrok dożywocia w obozie pracy w Korei Północnej. Pomagał północnokoreańskim uciekinierom w Chinach, kiedy został aresztowany w 2014 roku i oskarżony o szpiegostwo i szerzenie propagandy religijnej.

Ponowne wezwanie do uwolnienia trzech misjonarzy zostało wystosowane po orzeczeniu Grupy Roboczej ONZ ds. Arbitralnych Zatrzymań na posiedzeniu Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie w dniu 12 marca. Zadaniem Grupy Roboczej było zbadanie długotrwałego przetrzymywania trzech chrześcijańskich misjonarzy w następstwie petycji złożonej w lipcu 2024 r. przez rodziny misjonarzy, w której domagali się oni wydania orzeczenia w sprawie legalności ich przedłużającego się uwięzienia. Przedstawiciel rządu Korei Północnej argumentował, że petycja była „motywowana politycznie”, a zatrzymania nie naruszały prawa międzynarodowego. Zostało to jednak odrzucone przez Grupę Roboczą, która stwierdziła, że uwięzienie trzech mężczyzn stanowi naruszenie prawa międzynarodowego. „Grupa Robocza uważa, że biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, odpowiednim środkiem zaradczym byłoby natychmiastowe uwolnienie panów Jung-wook Kim, Kook-kie Kim i Chun-gil Choi oraz przyznanie im egzekwowalnego prawa do odszkodowania i innych zadośćuczynień, zgodnie z prawem międzynarodowym”.

Dzień po opublikowaniu raportu Grupy Roboczej ONZ, Ministerstwo Zjednoczenia Korei Południowej wydało oświadczenie potępiające działania Korei Północnej jako „rażące naruszenie prawa międzynarodowego”.

Kim In-ae (zastępca rzecznika Ministerstwa Zjednoczenia Korei Południowej) powiedział: „Społeczność międzynarodowa oficjalnie potwierdziła, że przetrzymywanie tych osób przez Koreę Północną jest nielegalne. Zdecydowanie wzywamy Koreę Północną do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia naszych obywateli”.

Módlmy się o Boży pokój i pocieszenie dla rodzin uwięzionych misionarzy, gdy czekają na uwolnienie swoich bliskich. Niech Bóg podtrzymuje naszych braci w obozach pracy w Korei Północnej, obdarzając ich ponadnaturalną siłą, wytrwałością i nadzieją w tych trudnych warunkach. Oby byli niesamowitym świadectwem Bożej mocy i Ewangelii dopóki PAN według swojej woli nie doprowadzi do ich uwolnienia.

Źródło: VOM Korea, Church in Chains

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan