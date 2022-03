Ponad tysiąc brytyjskich kościołów chce przyjąć uchodźców z Ukrainy

W Wielkiej Brytanii, liczba kościołów zgłaszających chęć przyjęcia ukraińskich uchodźców przekroczyła tysiąc.

Fundacja Sanctuary apeluje do kościołów, firm, organizacji i osób prywatnych o zadeklarowanie wsparcia dla nowych przyjezdnych z rozdartej wojną Ukrainy.

Założyciel fundacji, dr Krish Kandiah, zachęca do udziału w nowym programie brytyjskiego rządu, w ramach którego państwo prosi obywateli o przyjmowanie pod swój dach ukraińskich uchodźców.

Dr Kandiah podziękował kościołom za hojność, wyrażając nadzieję, że ich odpowiedź „uczyni wielką różnicę”w życiu ludzi przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii.

„Kościoły w całej Wielkiej Brytanii znowu odpowiadają wielkim współczuciem i hojną gościnnością wobec ukraińskich uchodźców, tak jak w ciągu ostatnich kilku miesięcy wspierały rodziny ewakuowanych Afgańczyków i nowych przyjezdnych z Hongkongu” – powiedział.

Reakcja kościołów

Dr Kandiah stwierdził, że reakcja kościołów demonstruje ich rolę jako siły dobra w społeczeństwie.

„Ilekroć widzę, jak kościół demonstruje łaskę i miłość Boga wobec naszych sąsiadów z całego świata, raduję się Bożym geniuszem zamierzenia kościoła jako siły dobra na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym” – mówił dalej.

„Jesteśmy gotowi zaoferować dom dziesiątkom tysięcy ukraińskich uchodźców.

„Kościoły, osoby prywatne, firmy i organizacje charytatywne, wszyscy mogą teraz wystąpić i pomóc w akcji, która okazuje się najszerzej zakrojoną, sponsorowaną akcją humanitarną, widzianą dotąd w Wielkiej Brytanii”- powiedział Kandiah.

Fundacja Sanctuary rozwija obecnie zasoby, by zmobilizować więcej osób do pomagania nowym przyjezdnym, jak też szkolenia i wspierania gospodarzy.

Dr Kandiah dodaje: „Mamy nadzieję i modlimy się, że uczyni to wielką różnicę w życiu ukraińskich uchodźców, którzy przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, ale też zachęci naszych braci i siostry z ukraińskiego kościoła. Dziękujemy ponad tysiącu kościołom i indywidualnym chrześcijanom, którzy czynią to wszystko możliwym”.

