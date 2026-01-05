Ponad milion Australijczyków co tydzień uczęszcza do kościoła

Najnowsze dane ogólnokrajowe wskazują, że australijskie wspólnoty wyznaniowe kontynuują powolny proces odbudowy tygodniowej frekwencji po pandemii COVID-19. Mimo pozytywnego trendu, liczby te wciąż pozostają niższe od tych odnotowanych na przełomie tysiącleci.

Kluczowe wnioski z raportu „Pulse Check 2025”

Wyniki opublikowane w ramach inauguracyjnego panelu Church Pulse Check stanowią jedno z najdokładniejszych dotychczasowych zestawień dotyczących uczestnictwa w życiu religijnym w Australii. Projekt ma na celu zapewnienie stałego, długofalowego monitoringu stanu kongregacji w obliczu postępujących zmian kulturowych i społecznych.

Inicjatywa ta opiera się na wieloletniej działalności NCLS Research, organizacji, która od dekad śledzi trendy w australijskim chrześcijaństwie, wspierając liderów religijnych w reagowaniu na zmieniające się wzorce wiary i praktyk.

„Badanie Pulse Check 2025 pozwala nam wyjść poza sferę przypuszczeń i przedstawić rzetelny, oparty na danych raport o kondycji oraz odporności naszych lokalnych kościołów” – podkreślił rzecznik projektu.

Skala i metodologia badania

Badanie przeprowadzono na przełomie października i listopada 2025 roku, obejmując 1005 lokalnych kościołów, co stanowi około 10% wszystkich australijskich kongregacji różnych wyznań.

Liczba wiernych: Szacuje się, że w tygodniu w nabożeństwach uczestniczy 1,35 mln Australijczyków.

Stopień regeneracji: Obecna frekwencja stanowi 89% poziomu z 2001 roku.

Metodologia: Wykorzystano metodę tzw. block growth projections, która pozwoliła na precyzyjne oszacowanie danych dla całego kraju.

Wyzwania i przyszłość

Mimo wyraźnego ożywienia po pandemii, badacze zwracają uwagę na różnicę dzielącą obecne wyniki od statystyk sprzed ćwierćwiecza. Świadczy to o trwającym okresie przejściowym – kościoły muszą adaptować modele duszpasterskie i strategie zaangażowania do nowych realiów, starając się jednocześnie zachować swoje fundamenty teologiczne.

Wraz z publikacją raportu zainaugurowano stały panel badawczy. Naukowcy podkreślają, że monitorowanie tych samych wspólnot w czasie jest znacznie bardziej wiarygodną metodą pomiaru długofalowego wzrostu lub spadku liczby wiernych niż pojedyncze, odizolowane ankiety.

Pełny raport, zawierający pogłębioną analizę zaangażowania religijnego i wzorców życia kościelnego w Australii, zostanie opublikowany w nadchodzących tygodniach.

Źródło: Christian Daily