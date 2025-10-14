Ponad 50 aresztowanych chrześcijan oskarżonych o szpiegowstwo

Irańskie Ministerstwo Wywiadu i Bezpieczeństwa (MOIS) poinformowało niedawno, że od zakończenia ostatniego konfliktu między Iranem a Izraelem w czerwcu 2025 r. aresztowano ponad 50 chrześcijan. Agencja wywiadowcza tego kraju określiła zatrzymanych wiernych mianem „najemników Mossadu”, twierdząc, że zostali oni przeszkoleni przez kościoły za granicą i obecnie działają „pod przykrywką syjonistycznego ruchu ewangelizacji chrześcijańskiej”.

Oprócz aresztowań irańskie media państwowe oskarżyły chrześcijan o szpiegostwo i powiązania z zagranicznymi podmiotami. W reportażu wideo opublikowanym przez media w połowie sierpnia znalazły się materiały filmowe przedstawiające niektórych wierzących uczestniczących w zgromadzeniu w Turcji, a także zdjęcia Biblii i innych publikacji, które chrześcijanie rzekomo przemycali do Iranu.

Pamiętajmy w modlitwie o niedawno zatrzymanych chrześcijanach oraz wielu innych wyznawcach Jezusa w Iranie, którzy obecnie przebywają w więzieniach z powodu swojej wiary. Niech służba prowadzona przez podziemne kościoły w tym kraju nadal wiernie służy współwyznawcom, a jednocześnie dociera do osób poszukujących Boga z przemieniającym życie przesłaniem o Bożej miłości do nich, pomimo intensywnych restrykcji ze strony irańskiego rządu. Prośmy Pana, aby działał z wielką mocą w życiu irańskich urzędników i innych osób sprzeciwiających się „Dobrej Nowinie” Ewangelii. Módlmy się, aby „oczy ich serc” zostały oświecone (Efezjan 1:18).

Źródło: Article18

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan