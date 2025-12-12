Ponad 40% programów dziecięcych na Netfliksie zawiera treści LGBT

Co najmniej 41% seriali z kategorią wiekową G oraz 41% seriali sklasyfikowanych jako TV-Y7 dostępnych na platformie Netflix zawiera treści związane ze środowiskiem LGBT, w tym postacie identyfikujące się jako transpłciowe oraz pary jednopłciowe – wynika z nowego badania.

Raport zatytułowany „Przekaz LGBTQ wszechobecny w programach dziecięcych Netfliksa” analizuje odniesienia do tematów i wątków związanych z LGBT w 326 serialach przeznaczonych dla dzieci.

Badanie, przygotowane przez konserwatywną organizację Concerned Women for America z siedzibą w Waszyngtonie, objęło zarówno produkcje oryginalne, jak i licencjonowane dostępne na platformie Netflix, sklasyfikowane jako TV-G, TV-Y lub TV-Y7.

„Netflix w końcu został zdemaskowany – jego oferta dla dzieci przesiąknięta jest tematami dotyczącymi orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, które nie powinny się tam znaleźć” – oświadczyła Penny Nance, prezeska i dyrektorka generalna CWA, w komentarzu dla portalu The Christian Post.

„Nasz nowy raport pokazuje, że także programy dla najmłodszych nie są wolne od wpływu polityki tożsamościowej – to radykalne odejście od ich dotychczasowej roli. Wiedzieliśmy, że Netflix emituje takie treści, ale teraz mamy konkretne dane, pokazujące, w jakim stopniu seriale dziecięce przesiąknięte są przekazem LGBTQ. Te liczby są szokujące – większość rodziców nie ma o tym pojęcia” – dodała Nance.

W związku z przejęciem Warner Bros. Discovery przez Netfliksa, Nance stwierdziła, że rodziny powinny mieć świadomość, iż platforma może jeszcze bardziej rozwinąć – jak to określiła – „nieodpowiedzialne podejście do moderowania treści dla dzieci”.

„Rząd powinien uwzględnić tę kwestię w rozmowach dotyczących fuzji” – zaznaczyła. „Powinna powstać zewnętrzna, niezależna rada reprezentująca interesy rodziców, która oceniałaby klasyfikacje programów.”

Netflix nie odpowiedział na prośbę o komentarz w sprawie raportu przesłaną przez The Christian Post.

Badanie klasyfikuje reprezentację osób LGBT w trzech kategoriach: „jawna” (postacie jednoznacznie identyfikujące się jako lesbijki, geje, osoby biseksualne, transpłciowe lub niebinarne), „domniemana” (postacie drugoplanowe lub „sugerujące” przynależność do LGBT), oraz „meta” (np. jednopłciowe rodziny lub uczestnicy reality shows należący do środowiska LGBT).

We wszystkich analizowanych kategoriach wiekowych 33% młodzieżowych seriali Netfliksa zawierało wątki, postacie lub przesłania związane z tematyką LGBT. W przypadku produkcji z oceną G aż 41% zawierało takie treści, z czego jedynie 4% zaklasyfikowano jako „domniemane”. Według raportu, zawartość LGBT w serialach G była „mniej więcej równomiernie podzielona” pomiędzy reprezentację jawną (18%) i „meta” (19%).

Jeśli chodzi o programy oznaczone jako TV-Y7, większość treści LGBT została sklasyfikowana jako jawna (24%). Najniższy odsetek takich treści odnotowano w programach z oceną TV-Y – jednak również tam 21% produkcji zawierało przekazy tego rodzaju.

Przykładowo, w serialu Truskawkowe Ciastko: Jagodowe Miasto (Strawberry Shortcake: Berry in the Big City) pojawia się postać identyfikująca się jako transpłciowa – Banoffee – oraz postać niebinarna – Raisin Cane.

Z kolei w serialu The Magic School Bus Rides Again (Magiczny autobus znów rusza w trasę) występuje bohater z dwiema mamami oraz „transkodowany” kameleon o imieniu Liz.

Netflix wprowadził również postacie transpłciowe i jednopłciowe pary do odświeżonych wersji klasycznych programów, takich jak The Baby-Sitters Club. Nowa wersja serialu, oparta na książkach wydawnictwa Scholastic, zadebiutowała w 2020 roku i zawierała wątek chłopca o imieniu Bailey, który identyfikuje się jako dziewczynka.

W czwartym odcinku opiekunka Bailey, Mary Anne, mówi widzom, że zrozumiała, iż Bailey „jest dziewczynką, a jej nowe ubrania pomagają innym to dostrzec”.

W dalszej części odcinka Mary Anne rozmawia o Bailey ze swoją przyjaciółką, której ojciec jest gejem. Dziewczynka porównuje transpłciowość do bycia praworęcznym lub leworęcznym. „Byłoby dziwnie, gdyby ktoś kazał praworęcznej osobie używać tylko lewej ręki” – tłumaczy.

„Tak czuje się Bailey. Tak samo jak ty wiesz, że jesteś praworęczna, Bailey wie, że jest dziewczynką. … Wszyscy chcemy, żeby to, co widać na zewnątrz, pasowało do tego, co czujemy w środku” – mówi Dawn.

Choć Netflix zakończył emisję serialu po dwóch sezonach, Klub opiekunek był kierowany do dzieci w wieku szkolnym i nastolatków.

„Setki tysięcy matek, córek i babć, które reprezentuję, uważają, że rozmowy o seksualności i tożsamości płciowej są delikatne, osobiste i w każdej rodzinie przebiegają inaczej” – powiedziała Nance, komentując nowy raport CWA.

„Te rozmowy powinny odbywać się wtedy, gdy rodzic uzna to za stosowne i odpowiednie do wieku dziecka. Żaden rodzic nie chce być zmuszony do rozmowy o preferencjach seksualnych czy tożsamości płciowej z dzieckiem tylko dlatego, że zobaczyło to w kreskówce” – podkreśliła.

Autor: Samantha Kamman

Źródło: Christian Post