Ponad 20 tys. osób imigruje do Izraela w 2020 r. pomimo pandemii koronawirusa

Pandemia koronawirusa sprawia, że wiele krajów wprowadza obostrzenia i odwołuje loty. Mimo to ponad 20 tys. imigrantów z ok. 70 krajów przeprowadziło się w tym roku do Izraela, wypełniając proroctwo. Donosi o tym Agencja Żydowska, organizacja odpowiedzialna za nadzorowanie imigracji do Izraela.

– Wydarzyło się coś wspaniałego. W czasie pandemii do Izraela emigorwało 20 tys. Żydów. To 20 tys. osób, które były gotowe zostawić za sobą wszystko i budować nowe życie w Państwie Żydowskim w tak trudnym dla całego świata czasie – powiedział dyrektor Agencji Żydowskiej Jicchak Herzog podczas spotkania z dziećmi, które w tym roku imigrowały do Izraela.

Około połowa nowych imigrantów przybyła z krajów dawnego Związku Radzieckiego. Według artykułu na stronie Agencji 3120 osób przyjechało z Europy Zachodniej, zaś 2850 z Ameryki Północnej, w tym 2550 z USA.

Herzog zauważył, że na przybyciu do nowego kraju się nie skończyło. Nowi imigranci musieli także odizolować się na dwa tygodnie ze względu na restrykcje związane z koronawirusem.

– Nic nie ekscytuje bardziej, niż widok tych cudownych dzieci, które doświadczyły alii [emigrowały do Izraela] podczas tego trudnego roku. Mam nadzieję, że kwestia koronawirusa szybko zakończy się w życiu ich i ich bliskich. Chcemy zobaczyć wielką falę imigrantów z całego świata. Czekamy na to. Mamy nadzieję, że imigranci szybko się zintegrują i zostaną powitani z miłością – powiedział Herzog.

Według Agencji Żydowskiej gwałtownie wzrasta liczba osób, które zgłaszają się do nich z pytaniami odnośnie przeprowadzki do Izraela. Agencja otworzyła ok. 41 tys. formularzy aplikacyjnych dla ludzi zainteresowanych przeprowadzką. 28 tys. z nich to osoby z krajów zachodnich. Formularzy jest dwa razy więcej, niż w 2019 r.

W ciągu najbliższych 3-5 lat Izrael oczekuje 250 tys. nowych imigrantów.

Autor: Julie Stahl

Źródło: CBN News