Półmetek – Od sukcesu do znaczenia w życiu

Bob Buford wierzy, że druga część Twojego życia może być lepsza od pierwszej. O wiele lepsza. Ale najpierw potrzebujesz czasu na to, by odkryć, co zrobisz z resztą swojego życia. W książce Przerwa Buford skupia się na tym ważnym czasie przejścia – czasie, w którym według niego człowiek wychodzi poza pierwszą połowę gry swojego życia. To przerwa, czas odnowy i uchwycenia nowej wizji życia w drugiej połowie – tej, w której można żyć najpełniej. Buford wyjaśnia: „Moją pasją jest pomnażanie tego, co dał mi Bóg i oddawanie tego”.

Połowa życia. Przerwa. To nie musi być czas kryzysu.

To może być katalizator do celu, działania i wzrostu. Bob Buford daje zachęcenie i pomaga popchnąć Twoje życie na nowy kurs, z dala od zwykłego sukcesu, w stronę prawdziwego znaczenia – i w stronę najlepszych lat Twojego życia.

Ta książka, oparta na solidnej wiedzy i doświadczeniu autora, inspiruje w zabieganej codzienności do świeżego spojrzenia na pojęcie sukcesu z perspektywy tego co naprawdę nadaje znaczenie naszemu życiu. Serdecznie polecam!

dr Wojciech Kowalewski

Instytut Rozwoju „Złote Jabłko”

BOB BUFORD jest przedsiębiorcą, który w pierwszej połowie swojego życia stworzył odnoszącą sukcesy telewizję kablową. W drugiej połowie swojego życia Buford założył Halftime, organizację, której celem jest inspirowanie ludzi biznesu i przywódców do przyjęcia Bożego powołania i zamiany sukcesu na znaczenie. Jest również twórcą Leadership Network, organizacji, która za pomocą łączenia ze sobą i wyposażania twórczych przywódców kościelnych chce przyspieszyć tworzenie efektywnych kościołów.

Rekomendacje:

Książek na temat kryzysu wieku średniego oraz związanego z nim często zjawiska wypalenia zawodowego powstało już mnóstwo, ale dopiero Buford dotknął tematu w sposób tak kompletny i praktyczny, jak tego potrzebowali czytelnicy. „Półmetek” z całą pewnością pomoże czterdziestolatkom, do których właśnie dociera, że zaprzepaścili najlepsze lata swojego życia i szukają nowej drogi. Książka ta jednak okaże się pasjonującą i inspirującą lekturą także dla każdego, kto – niezależnie od wieku – zrozumiał, że prawdziwy sukces nie ma nic wspólnego ze zdobywaniem dla siebie tego, co doczesne, lecz polega na takich osiągnięciach w służbie innym, które gromadzą „skarby w niebie (Mt 6,20).

– Fabian Błaszkiewicz, mówca profesjonalny, szkoleniowiec

„Tę książkę powinni przeczytać ludzie znajdujący się w każdej połowie życia. Chciałbym, żeby moje dzieci przeczytały ją, gdy zaczną pracę, i żeby stała się ona dla nich drogowskazem, który pomoże im odkryć ich życie. Tę książkę powinien przeczytać każdy, kto zbliża się do drugiej połowy albo już w niej jest. Półmetek wzywa czytelnika do działania, a poprzez działanie do gorliwej służby samemu sobie, swoim rodzinom, społeczności i Stwórcy”.

– Peter H. Coors, Dyrektor Generalny, Coors Brewing Company

„Ta inspirująca książka powstała z umysłu i serca niezwykłego człowieka i nawiązuje do ogromnej potrzeby naszego społeczeństwa – odnalezienia znaczenia i spełnienia w drugiej połowie naszego życia. Jest o tym, jak od sukcesu przejść do znaczenia”.

Stephen R. Covey, Covey Leadership Center

„Podejście Boba uderza prosto w uczucia i emocje, w sposób, w jaki może to uczynić chyba tylko chrześcijanin-biznesmen, taki jak Bob”.

– Steven S. Reinemund, przewodniczący i Dyrektor Generalny, Pepsico, Inc.

„Bob Buford wskazuje, że pierwsza połowa życia to pogoń za sukcesem, druga to pogoń za znaczeniem. Bob wie, o czym mówi – osiągnął to pierwsze i pokazuje, jak osiągnąć to drugie. Ta książka jest wyjątkowa, inspirująca i praktyczna. Przeczytaj ją i wzmocnij się”!

– Max Lucado,autor bestselera według New York Times Gdy Bóg wyszepcze twoje imię

„Jestem osobą, która w niewyobrażalny sposób skorzystała z drugiej połowy życia Boba Buforda. Jest jednym z najbardziej efektywnych katalizatorów Królestwa, jakich znam”.

– Bill Hybels, pastor senior, Willow Creek Community Church

„Książka ta jest skierowana do ludzi sukcesu, którzy chcą więcej spełnienia w swoim życiu i rozumieją, że nie przyjdzie ono z kolejnym zwycięstwem, kolejną sprzedażą, kolejnym podbojem czy znaczącym wzrostem ich dochodów. Pozwól Bobowi Bufordowi przekonać cię, że najlepsze lata życia masz przed sobą”.

– Ken Blanchard, współautor The One-Minute Manager

„Buford dociera do komnat serca. Dla mnie, osoby przekraczającej właśnie czterdziestkę, Półmetek jest jak kubek zimnej wody dla strudzonego wędrowca, zdyszanego w połowie wędrówki, ale gotowego na ostatni jej etap”.

– David G. Bradley, prezes Atlantic Media Company

„Jest to książka dla wszystkich, którzy chcą połączyć (lub na nowo scalić) pasję z celem, sukces ze znaczeniem i tłum ze społecznością. Słowa i życie Boba Buforda wzywają do nauki, jak żyć tym, w co wierzymy. Jego życie jest w najgłębszym sensie życiem zreformowanym, życiem, które zostało wspaniale ukształtowane przez jego pierwotną lojalność”.

– Don Flow, prezes Flow Motors, Inc.

„Książka ujawnia serce człowieka, który wykorzystuje swój czas i talent dla Boga i troszczy się o ludzi na całym świecie. Bóg przez wieki najbardziej błogosławił mężczyznom i kobietom dobrego serca i Bob jest jednym z nich. Przesłanie tej książki jest cennym darem”.

– Douglas E. Coe, który poprzez swoją pracę nawiązał wiele bliskich relacji z członkami Kongresu, Waszyngton, D.C.

„Przez wiele lat zachęcałem chrześcijan, by śnili wspaniałe sny, robili wielkie plany, modlili się wspaniałymi modlitwami i byli posłuszni Bożym przykazaniom. Bob Buford pomaga tak żyć, przybliżając swoją przenikliwość biznesmena i oddanie Jezusowi Chrystusowi. Zachęca cię do pomnażania wszystkiego, co dał ci Bóg, żebyś mógł prowadzić życie pełne znaczenia”.

– Luis Palau, Luis Palau Evangelistic Association

„To jest książka, którą dam swoim dzieciom”.

– Max DePree, prezes Herman Miller, Inc., autor książek Leadership Jazz i Leadership Is an Art

„Półmetek to fascynująca opowieść o spektakularnym sukcesie w biznesie, który przekłada się na spektakularne znaczenie w służeniu innym. Zawiera nie tylko filozofię Boba Buforda, ale również cytaty wielu wspaniałych filozofów którzy przeszli swoją duchową podróż. Jest to książka dla tych, którzy są zarówno w pierwszej, jak i w drugiej połowie życia, oraz dla tych wszystkich, którzy docenią ciepłą, osobistą odyseję”.

– Frances Hesselbein, prezes i Dyrektor Generalny The Drucker Foundation

„Wielu młodych, bogatych przywódców trafi do nieba dzięki życiu Boba Buforda. Stworzył on wspaniałe dzieło mówiące o tym, jak przestać liczyć lata i sprawić, żeby to lata zaczęły się liczyć. Wiem, że to nada mojej drugiej połowie życia większe znaczenie”.

– Stephen Arterburn, założyciel i prezes New Life Ministries

„Książka Boba wzywa nas do zatrzymania się i pomyślenia o kierunkach i priorytetach naszego życia. Autor zmagał się z przemianami w życiu w pełni zaangażowanym i doświadczonym, dzięki czemu jego poglądy i rady brzmią prawdziwie i głęboko. Sposób nauczania, który Bob wykształcił, działając z wdziękiem i łaską, jest przepełniony mądrością, która wyposaża nas w zasady i strategie ubogacające nasze życie”.

– J. Williams, prezes Trammell Crow Company

Dane książki:

Półmetek – Od sukcesu do znaczenia w życiu

Autor: Bob Buford

Podtytuł: Czego uczą nas giganci wiary

Wydawnictwo: Wydawnictwo SZARON