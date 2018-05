Polkowice: Petr Jasek opowie o służbie wśród prześladowanych

26 maja 2018 r. będziemy ponownie gościć w Polsce Petra Jaska, który od 25 lat służy prześladowanym chrześcijanom. Jest on założycielem i liderem naszej partnerskiej misji z Czech, Głos Męczenników.

Przez wiele lat pracował jako dyrektor regionalny na Afrykę w The Voice of the Martyrs w Stanach Zjednoczonych. Przyczynił się również bardzo do rozwoju Głosu Prześladowanych Chrześcijan w Polsce. Odwiedził kilkadziesiąt krajów, w których chrześcijanie są prześladowani. Od grudnia 2015 r. do lutego 2017 r. był przetrzymywany w więzieniu w Sudanie.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z jego udziałem.

Polkowice, 26 maja 2018, godz. 17:00, Kościół Chrystusowy „Nowe Życie”, ul. Kardynała Bolesława Kominka 18

Petr Jasek opowie

O swojej służbie wśród prześladowanych chrześcijan w Afryce i na Bliskim Wschodzie

O tym, jak znalazł się w więzieniu w Sudanie skazany na dożywocie

O potężnej mocy Bożej, jakiej doświadczał za kratami pośród cierpienia i tortur

O tym, jak dzięki modlitwom milionów chrześcijan wyszedł na wolność