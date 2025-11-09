Policjant ostrzegł go, że fragment Biblii może zostać uznany za mowę nienawiści

Pastor Mick Fleming, lat 59, twierdzi, że 27 października podszedł do niego policjant na stacji benzynowej, który ostrzegł go, że werset biblijny umieszczony na tylnych drzwiach jego kampera „w pewnym kontekście” mógłby zostać uznany za mowę nienawiści.

W opublikowanym później nagraniu wideo Fleming relacjonował, że funkcjonariusz poradził mu ostrożność, zaznaczając, iż „w niewłaściwym kontekście” ten cytat mógłby wzbudzić kontrowersje. Jeśli ktoś złożyłby skargę, policja miałaby obowiązek wszcząć dochodzenie, a sam pastor „mógłby mieć z tego powodu kłopoty”.

Chodziło o fragment z Ewangelii Jana 3,16: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”.

Fleming podkreślił, że policjant „był bardzo uprzejmy, nie był wrogo nastawiony” i dodał: „To była tylko rada – powiedział, że ten napis w pewnym kontekście może być odebrany jako mowa nienawiści. Po prostu dał mi znać. Nie chciał mnie zatrzymać ani nic z tych rzeczy”.

Pastor, który znany jest z działań pomocowych na rzecz osób ubogich i bezdomnych, przyznał, że był zaskoczony tym ostrzeżeniem.

„Pomyślałem tylko: ‘wow’. Zastanawiam się, dokąd jako kraj zmierzamy, skoro fragment Pisma Świętego na samochodzie może być postrzegany jako coś nienawistnego czy złośliwego”, powiedział w nagraniu zamieszczonym w serwisie YouTube.

Dodał też: „Być może społeczeństwo zmierza w kierunku, w którym nie będzie chciało, aby ludzie wierzący mogli z nimi dyskutować”.

Mimo wszystkiego nie zamierza usuwać wersetu z pojazdu, ponieważ – jak zaznaczył – to „fundamentalne przesłanie o tym, że prawdziwa zmiana jest możliwa”.

W komentarzach pod nagraniem wiele osób wyraziło swoje poparcie, określając cytat jako „przesłanie miłości”.

Policja hrabstwa Lancashire poinformowała, że nie posiada żadnych zapisów dotyczących tego zdarzenia.

„Nie uznalibyśmy tego za mowę nienawiści. Prosimy osobę zainteresowaną o bezpośredni kontakt, abyśmy mogli to wyjaśnić” – przekazał rzecznik.

W Wielkiej Brytanii publiczne prezentowanie treści religijnych jest co do zasady dozwolone w ramach wolności słowa. Jednak wypowiedzi uznane za groźne lub mające na celu wzniecanie nienawiści wobec osób ze względu na tzw. cechy chronione – takie jak religia czy orientacja seksualna – mogą podlegać postępowaniu karnemu na mocy ustawy o porządku publicznym z 1986 roku i przepisów pokrewnych.

Fleming – były handlarz narkotyków, który dzięki wierze chrześcijańskiej zaangażował się w działalność charytatywną – był bohaterem programu BBC Songs of Praise i otrzymał wyróżnienie od księcia Walii za swoją pracę społeczną.

Źródło: Christian Today