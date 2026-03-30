Policja zabroniła duchownym wejść do Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie

Premier Izraela Benjamin Netanjahu zapewnił, że przywódcy kościelni będą teraz mogli wejść do Bazyliki Grobu Świętego w Jerozolimie po tym, jak w niedzielę rano zostali zatrzymani przez izraelską policję.

Łaciński patriarcha Jerozolimy, kardynał Pierbattista Pizzaballa, oraz kustosz Ziemi Świętej, o. Francesco Ielpo, zostali powstrzymani przed wejściem, gdy próbowali odwiedzić świątynię — tradycyjnie uznawaną za zbudowaną w miejscu ukrzyżowania i pochówku Jezusa — na Mszę Niedzieli Palmowej, która rozpoczyna Wielki Tydzień.

Jak podał Patriarchat Łaciński, uniemożliwiono im to „po raz pierwszy od stuleci”.

„Ten incydent stanowi poważny precedens i lekceważy wrażliwość miliardów ludzi na całym świecie, którzy w tym tygodniu zwracają swój wzrok ku Jerozolimie” — napisano w oświadczeniu.

Władze izraelskie poinformowały, że policja działała w trosce o ich bezpieczeństwo w obliczu obaw, że to święte miejsce może stać się celem irańskich rakiet balistycznych.

Patriarchat Łaciński odpowiedział na tę decyzję słowami: „Zwierzchnicy Kościołów działali z pełną odpowiedzialnością i od początku wojny stosowali się do wszystkich nałożonych ograniczeń: odwołano zgromadzenia publiczne, zakazano udziału wiernych, a także poczyniono przygotowania do transmitowania uroczystości setkom milionów wiernych na całym świecie, którzy w tych dniach Wielkanocy kierują swój wzrok ku Jerozolimie i Bazylice Grobu Świętego.

„Uniemożliwienie wejścia kardynałowi i kustoszowi, którzy ponoszą najwyższą odpowiedzialność kościelną za Kościół katolicki i Miejsca Święte, stanowi środek w sposób oczywisty nierozsądny i rażąco nieproporcjonalny.

„Ta pochopna i błędna decyzja, oparta na niewłaściwych przesłankach, stanowi skrajne odejście od podstawowych zasad rozsądku, wolności wyznania i poszanowania status quo.

„Patriarchat Łaciński Jerozolimy i Kustodia Ziemi Świętej wyrażają głęboki smutek wobec wiernych chrześcijan w Ziemi Świętej i na całym świecie z powodu tego, że modlitwa w jednym z najświętszych dni chrześcijańskiego kalendarza została w ten sposób uniemożliwiona”.

Po międzynarodowym oburzeniu, w tym krytyce ze strony ambasadora USA w Izraelu Mike’a Huckabeego, Netanjahu potwierdził, że przywódcy Kościoła mają teraz „pełny i natychmiastowy dostęp” do świątyni.

W Wielkiej Brytanii przywódcy Kościoła katolickiego ostro skrytykowali ten incydent, a arcybiskup Westminsteru, bp Richard Moth, nazwał go „jawnym zaprzeczeniem wolności kultu” i źródłem „bólu” dla mieszkańców Ziemi Świętej.

Arcybiskup Moth, członek Rycerskiego Zakonu Grobu Bożego w Jerozolimie, wezwał również do modlitwy o pokój i pojednanie na całym Bliskim Wschodzie:

„Zapewniając wiernych Ziemi Świętej o naszym modlitewnym wsparciu u progu Wielkiego Tygodnia, modlimy się tym usilniej o pokój na całym świecie, a szczególnie w tym czasie za naszych braci i siostry w samym miejscu, gdzie dokonała się Męka Pańska” — powiedział.

„Naszą modlitwą w tym czasie jest podążanie za przesłaniem Pana, aby odrzucić przemoc oraz nieść pojednanie i pokój.”

Jego poprzednik, kardynał Vincent Nichols, emerytowany arcybiskup Westminsteru, nazwał działania policji „nieprzemyślanymi, nieproporcjonalnymi i nie do przyjęcia”.

„Gdy wkraczamy w Wielki Tydzień, oczy świata zwracają się ku Jerozolimie” — powiedział.

„Takie chwile powodują głęboki niepokój i zgorszenie. Nasza uwaga powinna być skupiona na Jezusie Chrystusie jako Księciu Pokoju. Rzeczywiście, potrzeba pokoju i bezpieczeństwa nigdy nie była większa. Poszanowanie wiary wielu milionów ludzi na całym świecie służyłoby tej sprawie pokoju. Dziś modlimy się o ‘pokój Jerozolimy’ z nową gorliwością.”

Biskup Jim Curry, odpowiedzialny za Ziemię Świętą i wolność religijną, powiedział: „Zaledwie dwa miesiące temu byłem w Bazylice Grobu Świętego, gdzie odprawiałem mszę wraz z biskupem Nicholasem Hudsonem i 11 innymi biskupami z całego świata, z których wszyscy dzielą troskę i zainteresowanie losem chrześcijan oraz mieszkańców Ziemi Świętej.”

„Dzisiejsze wydarzenia są głęboko niepokojące. Ograniczanie prawa do wolności kultu stawia pod znakiem zapytania uzgodnione Status Quo dotyczące miejsc świętych w Jerozolimie i Betlejem.”

Źródło: Christianity Today