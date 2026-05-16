Policja w Egipcie aresztowało nastolatka gdy wyszedł po nabożeństwie

Władze Egiptu zatrzymały 12 kwietnia bez postawienia zarzutów 16-letniego chrześcijanina z Sudanu Południowego. Jak podają źródła, jest to część szerszej akcji wymierzonej zarówno w nieudokumentowanych, jak i legalnie przebywających w kraju imigrantów z Sudanu Południowego i Sudanu.

Matiok Santino Matiok — który wraz z rodziną legalnie mieszka w Egipcie — został zatrzymany po wyjściu z nabożeństwa i początkowo osadzony na posterunku policji w dzielnicy Al Zaitoun w północnym Kairze — poinformował członek rodziny proszący o zachowanie anonimowości. Rodzina przebywa legalnie w Egipcie od 2015 roku.

Według członka rodziny Matiok 2 maja poinformował bliskich, że został przeniesiony do ośrodka detencyjnego po zatrzymaniu w drodze powrotnej z nabożeństwa wielkanocnego w kościele katolickim.

Krewni zatrzymanych oraz działacze chrześcijańscy twierdzą, że setki chrześcijan z Sudanu Południowego i Sudanu nadal przebywają w więzieniach w trudnych warunkach, w większości na podstawie bezpodstawnych oskarżeń. Jak podkreślają, policja konfiskuje ich paszporty i pozwolenia na pobyt, aby przedłużyć okres przetrzymywania.

Choć brak oficjalnych statystyk dotyczących liczby obywateli Sudanu Południowego zatrzymanych w Egipcie, krewni i liderzy kościelni twierdzą, że egipska policja nie współpracuje w przekazywaniu informacji o osobach przebywających w areszcie.

— Próbowaliśmy uzyskać informacje od policji, ale egipskie służby nie chcą współpracować — powiedział członek rodziny.

Rodzina Matioka zaapelowała do chrześcijan o modlitwę w intencji jego uwolnienia.

Zgodnie z Konwencją dotyczącą statusu uchodźców z 1951 roku uchodźcy, a zwłaszcza dzieci, powinni być chronieni i nie mogą być poddawani procedurom naruszającym ich prawa lub godność. Konwencja ONZ o prawach dziecka stanowi, że dzieci mogą być pozbawiane wolności wyłącznie jako środek ostateczny i na możliwie najkrótszy odpowiedni okres.

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR) podkreśla, że dzieci uchodźców należą do najbardziej narażonych grup i wymagają szczególnej ochrony, a nie detencji.

Egipski rząd ma historię prześladowań osób, które porzuciły islam. Według liderów środowisk ewangelikalnych w Egipcie władze regularnie monitorują wspólnoty kościelne w poszukiwaniu muzułmanów mogących być w trakcie konwersji religijnej.

Chrześcijaństwo ma w Egipcie wielowiekową tradycję, mimo że obecnie większość mieszkańców kraju stanowią muzułmanie. Około 10 procent populacji deklaruje się jako chrześcijanie.

Prezydent Egiptu pozytywnie wypowiada się o historycznej wspólnocie chrześcijańskiej w kraju, jednak — według organizacji wspierającej chrześcijan Open Doors — słabe egzekwowanie prawa pozostawia wiernych narażonych na ataki. Organizacja podkreśla również, że budowa nowych kościołów nadal podlega ograniczeniom, a państwo uniemożliwia oficjalne uznawanie konwersji religijnych.

Egipt zajął 42. miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań 2026 przygotowywanym przez Open Doors, obejmującym kraje, w których najtrudniej jest być chrześcijaninem.

Źródło: Morning Star News