Prześladowania

Policja odmawia pomocy w poszukiwaniu porwanej chrześcijanki

23/04/2026Aktualizowane: 23/04/2026
Rzekomy islamski akt ślubu Sidry Bibi nie zawiera jej numeru dowodu osobistego, co jest wymogiem prawnym. (Morning Star News)

Policja w Pakistanie odmawia szukania 15-letniej chrześcijanki, która – według ojca – została porwana pod groźbą broni, przymusowo nawrócona na islam i wydana za mąż za porywacza.

Afzal Javed Masih z miejscowości Chak No. 648-GB w Pendżabie poinformował, że jego córka Sidra Bibi została uprowadzona 27 marca około godz. 3 nad ranem przez Alego Murtazę i dwóch wspólników, którzy wtargnęli do domu. Mężczyzna, pracujący jako zbieracz złomu, zgłosił sprawę tego samego dnia, licząc na szybkie odnalezienie dziecka.

Choć policja przyjęła zawiadomienie, błędnie wpisała wiek dziewczyny jako 17 lat zamiast 15 lat i siedmiu miesięcy, co potwierdza jej akt urodzenia. Funkcjonariusze początkowo zatrzymali krewnych podejrzanego, lecz zwolnili ich po przedstawieniu dokumentów sugerujących, że Sidra dobrowolnie przeszła na islam i zawarła małżeństwo.

Ojciec stanowczo odrzuca te twierdzenia, podkreślając, że jego córka nigdy nie chodziła do szkoły i nie miała dostępu do smartfona. Twierdzi także, że sprawca wcześniej nękał rodzinę, a brak reakcji policji umożliwił tragedię.

Śledztwo utknęło w martwym punkcie, a rodzina – jedyna chrześcijańska w wiosce – obawia się o bezpieczeństwo i los najstarszej córki.

Prawnicy wskazują na poważne naruszenia prawa, podkreślając, że małżeństwa poniżej 18. roku życia są zakazane, a policja powinna postawić zarzuty m.in. porwania i gwałtu ustawowego. Zwracają też uwagę na nieprawidłowości w dokumentach małżeństwa i konwersji, m.in. brak numeru dowodu tożsamości.

Eksperci ostrzegają, że mimo nowych inicjatyw legislacyjnych przeciwko małżeństwom dzieci, ich egzekwowanie pozostaje słabe. Projekt ustawy w Pendżabie przewiduje podniesienie minimalnego wieku zawarcia małżeństwa do 18 lat oraz surowe kary, jednak – jak podkreślają obrońcy praw człowieka – w praktyce ochrona ofiar, zwłaszcza z mniejszości religijnych, wciąż jest niewystarczająca.

Według organizacji Open Doors Pakistan zajmuje ósme miejsce na świecie pod względem prześladowań chrześcijan, co odzwierciedla skalę problemów takich jak przymusowe konwersje i porwania.

Źródło opr. Morning Star News

