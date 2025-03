Połamany celibat – Monika Białkowska

„Formacja nie przygotowała mnie na to, czym będzie samotność w klasztorze, czym będzie brak bliskości kobiety. Nikt mnie nie uprzedził, że będę tak bardzo sam, że zaglądać będę obcym ludziom w okna. Nie składałem Bogu ślubów po to, żeby w Jego służbie zdechnąć z samotności”.

(Konrad, były ksiądz)

Monika Białkowska – dziennikarka i teolożka – przedstawia prawdziwe historie „połamanego” celibatu. Historie księży, którzy odeszli od kapłaństwa po latach wewnętrznych konfliktów, i tych, którzy doświadczyli ludzkiej miłości, ale z niej zrezygnowali, płacąc za to nieraz ogromną cenę.

Oddaje głos kobietom: ukrytym „nielegalnym” partnerkom, wychowującym księżowskie dzieci, porzuconym „dla uratowania kapłaństwa”, wreszcie szczęśliwym żonom byłych duchownych. Tym wszystkim, których nikt dotąd o zdanie nie pytał.

Opowiada o dramatycznych wyborach, wierności i zdradzie, podwójnym życiu i odwadze zmiany, wielkich nadziejach i rozpaczliwej samotności.

To książka pisana z wnętrza Kościoła, która nie boi się stawiania wprost najtrudniejszych pytań.

Jakie są tego koszty? Kilka lat mojej psychoterapii i leków, którymi byłam wyprowadzana z depresji. To, że do dziś z trudem mogę wejść do kościoła, odrzuca mnie widok mężczyzny w ornacie: nie daj Boże, żeby choć trochę przypominał jego (…) Czy to możliwe, że trzeba kogoś tak skrzywdzić i odrzucić, że trzeba zamrozić własne uczucia i zabić miłość, żeby być w niebie? – Zofia, kiedyś w związku z księdzem

Najtrudniejsze dla mnie było zawsze udawanie (…) Cały czas miałam świadomość, że dźwigam tajemnicę, o której nie mogę powiedzieć nikomu. Ode mnie wiedziały tylko dwie albo trzy koleżanki. Ale plotkowali wszyscy, chociaż ja próbowałam tego nie widzieć. – Joanna, przez lata w związku z księdzem

Monika Białkowska wydziera temat celibatu z kategorii plotek i domysłów. Łamie tabu pozwalające na demolowanie ludzi w imię kapłaństwa i wreszcie pokazuje kobiecą stronę tego dramatu.

Dane książki:

Połamany celibat

Autor: Monika Białkowska

Wydawnictwo: Znak

Rodzaj oprawy: Okładka broszurowa ze skrzydełkami

Wydanie: I

Liczba stron: 320

Format: 140×205

Rok wydania: 2025