Pokarm dla wiary. Codzienne rozważania modlitewne – Kenneth E. Hagin

Codzienne (na cały rok) rozważania o charakterze modlitewnym. W każdym z rozważań znajduje się także wyznanie związane tematycznie z omawianym fragmentem biblijnym lub przewodnią myślą.

F. F. Bosworth powiedział: „Większość chrześcijan karmi swoje ciało, serwując mu trzy gorące posiłki dziennie, a swojemu dochowi podają jedną zimną przekąskę w tygodniu. Potem dziwią się, że ich wiara jest tak słaba”.

Posilaj zatem swoją wiarę codziennie! W życiu z Bogiem to westia najwyższej wagi! Napisałem te zwięzłe rozdziały Pokarmu dla wiar po to, drogi czytelniku, abyś mógł codziennie karmić swoją wiarę. Czytaj uważnie wyznania na końcu każdej strony i wypowiadaj je na głos. Powtarzaj je wiernie. Są oparte na Bożym Słowie. Gdy będziesz słuchał sam siebie, jak wyznajesz Słowo Boże, Jego prawdy zapiszą się w twoim duchu. A gdy Słowo Boże przeniknie do twojego ducha, napełni mocą twoje życie!

(Kenneth E. Hagin, Przedmowa książki POKARM DLA WIARY)

Kenneth E. Hagin (1917-2003) amerykański pastor, nauczyciel, prorok. Doktor honoris eausa Oral Roberts University. Autor kilkudziesięciu książek, założyciel Szkoły Biblijnej RHEMA.

