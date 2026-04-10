Pogorszenie wolności religijnej w Nikaragui

Organizacja Christian Solidarity Worldwide (CSW) opublikowała najnowszy raport, w którym alarmuje o drastycznym pogorszeniu sytuacji wyznaniowej w Nikaragui. Dokument wskazuje na znaczący wzrost liczby naruszeń wolności religijnej – ich liczba wzrosła z 222 przypadków w 2024 roku do 309 w roku ubiegłym. Autorzy raportu zaznaczają jednak, że statystyki te mogą być zaniżone, gdyż panujący w kraju „klimat strachu” skutecznie zniechęca ofiary do zgłaszania nadużyć.

Systemowa kontrola i represje

Wielu liderów religijnych w Nikaragui zostało objętych tzw. „środkami ostrożnościowymi”. W praktyce oznacza to:

Obowiązek cotygodniowego meldowania się na posterunkach policji.

Konieczność uzyskiwania państwowej zgody na prowadzenie jakiejkolwiek działalności duszpasterskiej.

Ryzyko wielodniowych zatrzymań bez postawienia zarzutów.

Pojawiły się również doniesienia o restrykcjach uderzających w wiernych, w tym o zakazie przywożenia Biblii do kraju przez zagranicznych gości.

Więźniowie polityczni i fabrykowane zarzuty

Symbolem represji stał się los pastora Efréna Antonio Vílcheza Lópeza, skazanego na 23 lata więzienia. Organizacje zajmujące się ochroną praw człowieka podkreślają, że oskarżenia przeciwko niemu zostały sfabrykowane, a rzeczywistym powodem wyroku była otwarta krytyka reżimu.

Według rankingu Open Doors, Nikaragua zajmuje obecnie 32. miejsce na liście krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani. Gwałtowny regres w tym zakresie datuje się od 2018 roku, kiedy to przez kraj przetoczyła się fala antyrządowych protestów.

Głos ekspertów

Anna Lee Stangl, dyrektor ds. rzecznictwa w CSW, komentuje sytuację:

„Od lat dokumentujemy postępującą degradację wolności religii i przekonań w Nikaragui. Rok 2025 wpisał się w ten tragiczny trend. Choć reżim modyfikuje swoje metody – na przykład zamieniając przymusową emigrację na areszt domowy dla więźniów politycznych – cel pozostaje niezmienny: całkowita kontrola lub eliminacja każdego, kto jest postrzegany jako zagrożenie dla władzy.”

Stangl wezwała również społeczność międzynarodową do zdecydowanych działań: wzmocnienia niezależnych głosów wewnątrz kraju oraz rozważenia wyciągnięcia konsekwencji wobec państw wspierających nikaraguański reżim.

Źródło opr.: Christian Today