Kościoły w Chinach powiązane z zatwierdzonym przez państwo Ruchiem Trzech Autonomii Patriotycznej są obecnie zobowiązane do śpiewania hymnu Komunistycznej Partii Chin (KPCh) przed zakończeniem nabożeństw. Zmiana ta budzi niepokój, ponieważ ma na celu zastąpienie Boga lojalnością wobec partii komunistycznej. Organizacje takie jak Voice of the Martyrs Korea (VOM Korea) i ChinaAid ostrzegają, że wymóg ten jest częścią nowego planu chińskiego rządu, zwanego „Planem działania na rzecz muzyki kościelnej do 2025 r.”, którego celem jest stworzenie nowych hymnów zgodnych z ideałami socjalistycznymi i komunistycznymi.

Plan, wprowadzony 7 maja, nakazuje kościołom używanie wyłącznie muzyki zatwierdzonej przez rząd i unikanie utworów, które nie są zgodne z wartościami komunistycznymi. Krytycy twierdzą, że posunięcie to zmienia istotę kultu i zmusza chrześcijan do wielbienia postaci komunistycznych przed oddaniem czci Jezusowi Chrystusowi. Plan obejmuje również utworzenie zespołów muzycznych w kościołach i organizowanie koncertów z muzyką „siniczną”.

Ponadto od 2021 r. zakazano stosowania aplikacji z muzyką chrześcijańską, ograniczając dostęp do treści zatwierdzonych przez rząd. Pomimo tych ograniczeń, audycje VOM Korea stanowią ważne źródło informacji dla chińskich chrześcijan, umożliwiając im słuchanie tradycyjnych hymnów i kazań z pominięciem cenzury internetowej. Organizacja planuje wprowadzić tradycyjne hymny do przyszłych audycji, aby wesprzeć chiński kościół.