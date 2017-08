Pod osłoną Najwyższego. Życie pod cudowną Bożą ochroną

Kiedy na świecie nasilają się problemy, szukamy bezpiecznego miejsca schronienia. W książce Pod osłoną Najwyższego autor Francis Frangipane podaje godne zaufania, biblijne dowody na to, że pośród niepewności i lęków można znaleźć schronienie w Bogu i w tym, kim On jest. Kiedy odnajdziesz to miejsce, nic, co cię spotka, nie będzie w stanie cię pokonać. Naucz sie szukać Bożego schronienia i przebywaj w nim.

O autorze

FRANCIS FRANGIPANE jest założycielem River of Life Ministries w Cedar Rapids, w stanie Iowa; podróżuje po świecie, posługując tysiącom pastorów i wstawienników z różnych kościołów i różnego pochodzenia etnicznego. Mając na koncie miliony sprzedanych egzemplarzy bestsellerów, jego książki przetłumaczone zostały na ponad trzydzieści języków, a jego szkoła In Christ’s Image Training, prowadzona online, angażuje studentów z ponad siedemdziesięciu krajów.

Inni o książce:

W Chrystusie są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania (Kol 2,3). Francis Frangipane otrzymał od Boga niezrównaną umiejętność wydobywania drogocennego kruszcu w sposób, który niezwykle nas wszystkich ubogaca. Gdy czytam nawet kilka zdań napisanych przez mojego drogiego przyjaciela, zazwyczaj pojawia się myśl: „Byłem ślepy, lecz teraz widzę”. Pod osłoną Najwyższego zaprowadzi cię do całkiem nowych miejsc w chodzeniu za Jezusem, gdzie doświadczysz Go jako swojej najwspanialszej osłony.

David Bryant – założyciel Concerts of Prayer International

Dyrektor PROCLAIM HOPE!

Autor książki Christ Is All!

Autor: Francis Frangipane

Wydawca: Szaron

Więcej: http://szaron.pl/rozwoj-duchowy/4978-Pod-oslona-Najwyzszego.html