Pod naciskiem LGBT, trzeci ośrodek konferencyjny w Wielkiej Brytanii nie chce F. Grahama i jego Ewangelii

Już w trzecim miejscu w Wielkiej Brytanii odwołano wystąpienie ewangelisty Franklina Grahama, ulegając naciskowi działaczy LGBTQ i ich sojuszników.

Dziennik „Glasgow Times” poinformował, że Scottish Event Campus (Hydro) usunęło rezerwację Franklina z polecenia swojego głównego akcjonariusza, Rady Miejskiej Glasgow.

Susan Aitken, radna Szkockiej Partii Narodowej i lokalna liderka, w wywiadzie dla „GT” powiedziała, że pozwolenie Grahamowi na przemawianie może złamać brytyjskie prawa o mowie nienawiści.

„Doniesienia o sposobach, w jakie pan Graham wyraża swoje poglądy, wyraźnie świadczą, że nie chodzi tu po prostu o obrazę czy nie zgadzanie się” – powiedziała Aiken. „Nie jest to także dyskusja na temat wolności słowa”.

„Jego sposób wyrażania swoich poglądów mógłby, jak sądzę, zasadniczo zakłócić służbę statutowych równości, jaką pełni Rada Miejska” – mówiła dalej.

„GT” podaje, że znaczna część gniewu obywateli brytyjskich na Grahama jest wynikiem jego przeszłych uwag na temat praw gejów, islamu i jego poparcia dla prezydenta Donalda Trumpa.

Jak informowało CBN News, brytyjskie miasta Sheffield i Liverpool w ostatnim tygodniu stycznia zerwały kontrakty z 67-letnim Grahamem, prezydentem i dyrektorem naczelnym Billy Graham Evangelistic Association (BGEA) i międzynarodowej, chrześcijańskiej organizacji humanitarnej Samaritan’s Purse.

Choć wspomniany ośrodek konferencyjny w Liverpoolu odmówił ewangeliście wstępu, BGEA poinformowało CBN News, że jego wystąpienie w tym mieście i tak dojdzie do skutku, tylko w innej lokalizacji, która nie została jeszcze określona.

Ośmiodniowa trasa Grahama po Wielkiej Brytanii ma się zacząć w maju w Glasgow.

W wywiadzie dla LifeSiteNews, Pauline Gallagher z Catholic Family Voice powiedziała, że jest „zasmucona”, iż jej miasto nie chce u siebie ewangelikalnego głosiciela.

„Jestem niewymownie zasmucona, że syn Billy’ego Grahama otrzymał w Glasgow zakaz przemawiania” – powiedziała Gallagher. „Linia podziału nie przebiega między środowiskiem religijnym i LGBT. To linia między ludźmi rozsądnymi i nierozsądnymi”.

W odpowiedzi, Graham uznał te działania za nieustanne próby powstrzymania go od głoszenia w Wielkiej Brytanii Ewangelii Jezusa Chrystusa.

„Od jakiegoś czasu planuję, by w 2020 roku przyjechać do Wielkiej Brytanii i głosić Ewangelię w ośmiu miastach w całym kraju” – powiedział Graham w wywiadzie dla magazynu „Newsweek”. „Setki kościołów pracują z Graham Tour UK i modlą się o te wydarzenia”.

„Niektórzy mówią, że zamierzam przywieźć do UK mowę nienawiści, ale to oczywista nieprawda” – zapewnił. „Przyjeżdżam do UK, by mówić o Bożej miłości przez Jego Syna Jezusa Chrystusa. Jezus nie przyszedł, by potępić świat – On przyszedł, by go ocalić. Ewangelia jest ponadczasowa, a biblijnie wierzący chrześcijanie w UK głoszą ją od wieków”.

Graham powiedział, że w jego ocenie, on i inni chrześcijanie ewangelikalni są „dyskryminowani z powodu swoich religijnych przekonań”.

„Zrywanie umów na wynajem miejsca w oparciu o żądania jednej, bardzo głośnej grupy, bez brania pod uwagę poglądów i praw chrześcijan, którzy zawarli te umowy, w tym poglądów tysięcy innych chrześcijan, którzy te wydarzenia wspierają i poniosą z tego tytułu negatywne konsekwencje, w znacznie większym stopniu szkodzi i dzieli społeczeństwo, niż zwykłe pozwolenie, by wydarzenia odbyły się zgodnie z planem” – stwierdził Graham.

„Trzeba zauważyć, że chrześcijanie są chronieni mocą Ustawy o Równości z 2010 roku oraz Ustawy o Prawach Człowieka z 1998 roku przeciw bezprawnej dyskryminacji, i mają prawo do swobodnego praktykowania i manifestowania swoich religijnych przekonań” – oznajmił. „Mamy nadzieję, że nasze umowy na wynajem miejsc pozostaną niezmienione”.

Ewangelista powiedział, że chce „zaprosić wszystkich, by przyszli i sami posłuchali przesłania Ewangelii, jakim będzie się dzielił z Bożego Słowa. Wszyscy są jak najbardziej mile widziani, bez względu na swoje przekonania czy środowisko”.

CBN News skontaktowało się z BGEA w sprawie komentarza na temat ostatniego odwołania wystąpienia Grahama i na temat jego trasy po Wielkiej Brytanii. Serwis będzie na bieżąco informować o dalszym przebiegu tego wątku.

Autor: Steve Warren

Źródło: CBN News