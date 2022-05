Pobożna muzułmanka zwróciła się do Jezusa co wpędziło ją w wielkie kłopoty

Więzienie

Aisha jest mężatką i matką pięciorga dzieci w wieku od 13 do 31 lat. Pochodzi z Czadu, jednego z najbiedniejszych i najbardziej skorumpowanych krajów na świecie. W zeszłym roku jej syn Mansur* wyruszył do Libii w nadziei na lepsze życie, ale nie powiodło mu się i wrócił do Czadu. Tutaj natychmiast został zatrzymany pod zarzutem powiązań z terrorystami. W więzieniu Mansur był regularnie odwiedzany przez pastora, który wyjaśniał mu przesłanie Ewangelii i modlił się z nim. Kiedy Mansur został uniewinniony ze wszystkich zarzutów, był przekonany, podobnie jak jego matka: to wynik modlitw pastora. „Wtedy zdecydowałam się pójść za Jezusem” – mówi Aisha.

Prześladowania

Mniej więcej w tym samym czasie Aisha zachorowała. W szpitalu opowiedziała pielęgniarce o tym, że wierzy w Jezusa Chrystusa. Niestety pielęgniarka przekazała tę informację dalej – i Aisha już wiedziała, że zbliża się niebezpieczeństwo: „W następny piątek w meczecie ogłoszono, że zostałam chrześcijanką”.

Przed jej domem zebrała się grupa kobiet, które miały przekonać ją do zmiany decyzji. Aisha uciekła przez okno i znalazła schronienie w domu pastora. Kiedy kobiety dowiedziały się o tym, podniosły alarm. Przed domem pastora szybko zebrał się tłum ludzi. Niektórzy uzbrojeni w noże. Zażądali wydania Aishy.

W końcu tłum się rozszedł. Muzułmańscy sąsiedzi zatrzymali córkę Aishy Aminę* i złożyli skargę do żandarmerii. „[Żandarmi] wzięli moją córkę jako zakładniczkę, żeby mnie szantażować”. Pięć dni później wezwano Aishę na posterunek. Dopiero po długim nękaniu i wielu groźbach wypuścili Aishę i jej córkę. Dzięki pomocy wspólnoty matka i córka opuściły wioskę.

Obecnie opiekę nad Aishą sprawuje kościół w innej miejscowości. Z ich pomocą wynajęła mały domek, w którym mieszka z córką i Mansurem. Otrzymali wsparcie finansowe od Open Doors na otwarcie punktu z jedzeniem. „Bardzo dziękuję za tę pomoc” – powiedziała Aisha.

Dla Mansura jest ona wzorem do naśladowania w wierze. „Zachęca mnie też do modlitwy w sercu. Pastor dał mi Biblię w języku francuskim i zacząłem ją czytać. Znajduję w niej tyle prawdy” – mówi. Prosimy o modlitwę za rodzinę Aishy!

*imię zmieniono

Prosimy, módl się rodzinę Aishy i chrześcijan w Czadzie:

Podziękuj Jezusowi za nowe życie Aishy i Mansura oraz za chrześcijan, którzy im pomogli..

Módl się, aby cała rodzina Aishy uznała Jezusa za swojego Zbawiciela i mogła się ponownie połączyć.

Mansur prosi o modlitwę w intencji ochrony przed dalszymi prześladowaniami.

Aisha i jej dzieci mają problemy zdrowotne – módl się o ich uzdrowienie.

Poproś Jezusa, aby umocnił wiarę Aishy, Mansura i innych chrześcijan nawróconych z islamu w tym regionie i dał im siłę w obliczu prześladowań.

Za Open Doors

