Po prostu wspinaj się dalej – Barry Finlay

Każdy szczyt góry jest w zasięgu ręki, jeśli tylko wspinasz się dalej.

Kiedy autor Barry Finlay w wieku 60 lat podjął się wyzwania wspinaczki na Kilimandżaro, nie zdawał sobie sprawy, że lekcje, których doświadczy w drodze, można przełożyć na skuteczne sposoby radzenia sobie z każdym życiowym wyzwaniem.

W tej pełnej inspiracji książce o lekcjach nawigowania życiem autor dzieli się swoim doświadczeniem wzbogaconym o historie ośmiu zwykłych ludzi robiących niezwykłe rzeczy. Po prostu wspinaj się dalej wskazuje dostępne każdemu narzędzia pomocne w realizacji pozornie niemożliwych celów, by stać się najlepszą wersją siebie.

Od historii 70-letniej sprinterki bijącej rekordy lub wyczynowej kulturystki, po osoby zmagające się z uzależnieniem lub druzgocącą diagnozą medyczną – te historie nie są upiększone ani przesłodzone; są surowe, autentyczne i głęboko poruszające.

Przygotuj się na lekturę podnoszącą na duchu, gdy zobaczysz, jak każda z tych osób stawia czoła swoim szczytom Kilimandżaro z niezachwianą determinacją. Mamy moc, by zwyciężać przeciwności losu, podążać za naszą pasją, poskramiać nasze demony i zmieniać życie, nie tylko nasze, ale też innych.

Po prostu wspinaj się dalej przedstawia pięć złotych reguł pokonywania wyzwań. Liczne motywujące cytaty zainspirują cię do znalezienia radości w wytrwałości, sukcesu w obliczu trudności i zapewnią narzędzia do twojej wspinaczki, niezależnie od tego, czy aktualna góra jest prawdziwa czy symboliczna.

Informacje techniczne

Oprawa: miękka

Ilość stron: 232

Format (wymiary): 14,5×20,5 cm

ISBN: 978-83-66748-59-0

Przekład (tłumacz): Joanna P. Wieczorek

Redakcja i korekta: Joanna Zalewska

Tytuł oryginału: JUST KEEP CLIMBING. Inspirational Stories for Overcoming Challenges and Living Life

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Logos