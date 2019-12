Płyta „These Christmas Lights” Matta Redmana: podziw i wdzięczność z powodu narodzin Zbawiciela

„These Christmas Lights” to pierwsza bożonarodzeniowa płyta Matta Redmana. We współpracy z Chrisem Tomlinem, Natashą Bedingfield i Tashą Cobbs, Redman proponuje własny, muzyczny i liryczny wkład w kilka najbardziej uwielbianych piosenek okresu Bożego Narodzenia.

Zawierająca wersje klasycznych utworów, takich jak „Joy to the World”, „O Come Let Us Adore Him” i „Holy Night”, a także nowe, ubogacające ten zbiór, bożonarodzeniowe kompozycje, „These Christmas Lights” to płyta pełna świątecznego ducha i radości z narodzenia naszego Zbawiciela.

Album otwiera ścieżka tytułowa „These Christams Lights”, pieśń nadziei, w którą wprowadzają dźwięki bożonarodzeniowych dzwonków. Instrumenty strunowe, dzwonki i bębny tworzą pieśń obchodów „cudu nocy Bożego Narodzenia”… gdyż „świat zgubiony w ciemności poczuł nadzieję niebiańskiego światła”, i to światło jest tym, co nadal dzisiaj świętujemy.

W nagraniu „Angels (Singing Gloria)” wziął udział gość specjalny, Chris Tomlin.

Utwór powstał z wykorzystaniem szerokiego wachlarza instrumentów, w tym smyczków, gitary akustycznej, dzwonków i banjo. Ich przenikające się dźwięki budują bogaty muzycznie klimat, na tle którego, prosty refren „Gloria” wznosi się jako modlitwa uwielbienia. Temat refrenu nabiera pełni i umacnia się w chórze na głosy, aż płynnie przechodzi w kolejny, muzycznie urozmaicony refren. Utwór zamyka ostatnia, tym razem skromnie wyśpiewana „chwała”, tworząc atmosferę pełnej podziwu zadumy i zachęcając słuchacza do własnego śpiewu dla Pana chwały.

„Hearts Waiting (Joy to the World)” nadaje klasycznemu, świątecznemu utworowi nowe brzmienie i klimat. Proste strofy obudowano pełnym, bogatym refrenem, w którym brzmią znane słowa: „Joy to the world, the Lord has come”. W treści zwrotek odnajdujemy też wezwanie: „Come, o come, Emanuel”. To pieśń świętowania i chwały, bo oto przychodzi nasz Zbawca – to On jest przyczyną naszych radosnych obchodów tego święta.

Matt Redman powiedział, że inspiracją dla tej płyty były jego przeżycia z podróży do Izraela. Gdy spacerował ulicami, po których prawdopodobnie chodził sam Jezus, nie mógł przestać myśleć o Jego przyjściu na świat jako dziecko. Obecny album odzwierciedla myśli i uczucia, jakie muzyk miał podczas tamtej podróży. W każdej piosence jego doskonale skomponowanej, świątecznej płyty, można usłyszeć i wyczuć podziw, wdzięczność i nastrój świętowania cudownych narodzin naszego Zbawiciela.

Autor: Madeleine Dittmer

Źródło: TheChristianBeat