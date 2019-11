Płyta Danny’ego Gokey’a „Haven’t Seen It Yet” zadebiutowała na szczycie listy Billboard’u

Piąta, studyjna płyta nominowanego do nagrody Grammy i laureata nagrody Dove Danny’ego Gokey’a, zatytułowana „Haven’t Seen It Yet”, wkroczyła w kwietniu z imponującym debiutem na listę Billboard’u, zdobywając pierwsze miejsce wśród najlepszych płyt muzyki chrześcijańskiej i gospel (TopChristian & Gospel Album). 26 września, Gokey rozpoczął drugi etap swojej trasy koncertowej Hope Encounter, obejmujący trzydzieści jeden amerykańskich miast.

„To zawsze niesamowite i ogromnie budujące, gdy widzisz, że owoc twojej ciężkiej pracy debiutuje na pierwszym miejscu! Jestem niezmiernie wdzięczny mojemu zespołowi za wsparcie, a co najważniejsze, każdej osobie, która nadal kupuje nową muzykę lub słucha przez media streamingowe. Ponad wszystko, jestem zaszczycony, że Bóg daje mi możliwość pisania piosenek, by inspirować i podnosić na duchu ludzi, przechodzących przez trudne chwile i ciemne miejsca. Sam tam byłem i wiem, że czasem przesłanie nadziei jest wszystkim, czego potrzebujesz, by wytrwale iść dalej aż na drugą stronę!” – mówi Danny Gokey.

Przebojem tego piątego, studyjnego projektu, jest promujący go singiel o tym samym tytule „Haven’t See It Yet”, który przez pięć tygodni z rzędu zajmował pierwszą pozycję na liście Billboard’u Christian Airplay Chart (od 29.06 do 27.07). Poza ścieżką tytułową, inne wyróżniające się utwory w zestawie trzynastu zebranych na albumie piosenek, to: „Love God, Love People” (z udziałem Michaele’a W. Smith’a na fortepianie), „Tell Somebody” (z udziałem Mandisy) i „Wanted”, utwór skierowany do tych, którzy doświadczyli odrzucenia, ukazujący inną perspektywę na problem. Dodatkowo, piosenka „Fighter” daje słuchaczom nadzieję jako śmiała deklaracja, że bez względu na to, co życie przyniesie, we wszystkim można być zwycięzcą.

W potwierdzeniu ekscytującej wiadomości o premierze nowej płyty Gokey’a, Brad O’Donnell, współ-dyrektor Capitol Christian Music Group, stwierdził: „To zaszczyt mieć Danny’ego w rodzinie Capitolu, a szczególnie fantastyczne jest widzieć tak silną reakcję na jego nową muzykę. Począwszy od piosenek, przez ich przesłanie aż do produkcji, Danny stworzył jak dotąd swoją najlepszą płytę, i z niecierpliwością czekamy, co będzie dalej”.

„Płyta Danny’ego ma fantastyczny start i niesamowicie jest patrzeć, jak debiutuje na pierwszym miejscu. Danny stworzył niewiarygodny album, który inspiruje fanów przesłaniem nadziei w każdej sytuacji, z jaką się mierzą” – mówi Hudson Plachy, współ-dyrektor Capitol Christian Music Group.

Płyta „Haven’t See It Yet” jest dostępna w muzycznych sieciach handlowych i na portalach streamingowych.

Autor: Herb Longs

Źródło: TheChristianBeat