Płyta „Chris Tomlin & Friends” już dostępna

31 lipca, laureat nagrody GRAMMY Chris Tomlin wydał w formacie cyfrowym swój najnowszy projekt, zatytułowany „Chris Tomlin & Friends”. Płyta zawiera 13 utworów, w których Chrisowi towarzyszy grono twórców muzycznych: gwiazdorski duet Florida Georgia Line (jednocześnie producent wykonawczy albumu), Lady A i Thomas Rhett, a także kilkoro z największych obecnie artystów muzyki country, w tym Russell Dickerson, Chris Lane, RaeLynn, Cassadee Pope i Brett Young oraz Bear Rinehart z NEEDTOBREATHE, Blessing Offor i We The Kingdom. Płyta „Chris Tomlin & Friends” będzie dostępna w formacie fizycznym od 28 sierpnia.

„To coś więcej, niż tylko album z gościnnym udziałem artystów,

z rodzaju tych, które istnieją od zawsze; ta płyta to coś nowego, a chodzi w niej o wspólne zejście się i wspólną pracę” – mówi Tomlin. „Zawsze czułem powołanie, by pomagać w dawaniu ludziom głosu, by mogli uwielbiać Boga, i dla mnie ta płyta do krok w kierunku obalania murów i demolowania gatunków. Jednym z moich celów dla tej muzyki jest uczynienie jej dostępną dla szerszej publiczności. Tak jak ja na to patrzę, muzyka o wierze, Bogu, zbawieniu i przebaczeniu nie musi być związana z żadnym konkretnym gatunkiem”.

„Ten album nie ma zasad. I to jest w nim wspaniałe” – powiedział Chris w rozmowie z CMT.com.

Singiel promujący płytę, „Who You Are To Me”, napisany przez Chrisa Tomlina, Charlesa Kelleya, Hillary Scott i Dave’a Haywooda, jest już na antenie chrześcijańskich stacji radiowych. W ciągu niecałych trzech tygodni piosenka znalazła się na 17. miejscu listy Christian Airplay, a w lipcu, przez trzy tygodnie z rzędu była utworem najczęściej dodawanym do playlist.

W wywiadzie na prawach wyłączności dla magazynu „Billboard”, który poinformował o wydaniu płyty „Chris Tomlin & Friends”, gwiazdor chrześcijańskiej sceny muzycznej mówił o bliskim związku, jaki zawsze istniał między muzyką country i muzyką chrześcijańską. Stwierdził, że wielu artystów country było w młodości zainspirowanych muzyką uwielbienia, a on sam, jako dzieciak z Teksasu, był pod wpływem muzyki country. Pierwszą piosenką, jaką nauczył się grać na gitarze, był utwór Willie Nelsona „Blue Eyes Crying In The Rain”.

Gdy pod koniec lipca Chris rozmawiał z „The Tennessean”, mówił m.in., że obecna płyta jest projektem nieplanowanym, co dowodzi, że muzyczna społeczność Nashville jest szczelnie zamknięta i opiera się na przyjaźniach i kumoterstwie. „Wszystkie te relacje pojawiały się znikąd” – powiedział Chris. „Nie było nikogo za kulisami, nikt nie pociągał za dźwignie. Ta współpraca po prostu pojawiła się w bardzo organiczny sposób”.

CMT.com zachwala płytę jako

„sięgającą w głąb skarbnicy najbardziej utalentowanych piosenkarzy i autorów piosenek muzyki country”. „Naprawdę nigdy nie pomyślałem: ‚Zróbmy razem płytę'” – mówi Chris. „Było raczej tak, że się zaprzyjaźniliśmy, a potem, czy nie byłoby fajnie zobaczyć, co się stanie, jeśli napiszemy razem parę piosenek. Ten album nie ma zasad. I to jest w nim wspaniałe”.

Chris pojawi się w magazynie „American Songwriter”, magazynie „ChurchLeader/Outreach”, w programie CMT HOT 20, CountryNow, eonline.com, „Forbes”, Fox Entertainment, magazynie „Lifeway”, magazynie „Music Row”, PopCulture, Sounds Like Nashville, Worship Online podcast i w wielu innych mediach. 31 lipca można go było zobaczyć w People Country Facebook Live.

Producentem wykonawczym płyty jest duet Florida Georgia Line. Dwanaście spośród 13 utworów wyprodukował Corey Crowder; jeden utwór wyprodukował David Garcia, a współproducentami jednego są Ed Cash i Dave Haywood.

Lista utworów na płycie „Chris Tomlin & Friends”:

1. „Thank You Lord” (Intro)

2. „Thank You Lord” z udziałem Florida Georgia Line & Thomasa Rhetta (Chris Tomlin, Thomas Rhett, Tyler Hubbard, Corey Crowder, David Garcia)

3. „Reaching For You” z udziałem We The Kingdom (Chris Tomlin, Shay Mooney, Ed Cash)

4. „Who You Are To Me” z udziałem Lady A (Chris Tomlin, Charles Kelley, Hillary Scott, Dave Haywood)

5. „God Who Listens” z udziałem Thomasa Rhetta (Chris Tomlin, Thomas Rhett, Ashley Gorley, David Garcia)

6. „Power” z udziałem Beara Rineharta z NEEDTOBREATHE (Chris Tomlin, Pat Barrett, Ed Cash)

7. „Be The Moon” z udziałem Bretta Younga & Cassadee Pope (Chris Tomlin, Corey Crowder, Tyler Hubbard)

8. „Sing” z udziałem Russella Dickersona & Florida Georgia Line (Chris Tomlin, Corey Crowder, Brian Kelley, Tyler Hubbard, Cary Barlowe)

9. „Chase Me Down” z udziałem RaeLynn (Racheal Lynn David, Josh Kerr, Hannah Ellis)

10. „Gifts From God” z udziałem Chrisa Lane’a (Chris Tomlin, Corey Crowder, Tyler Hubbard)

11. „Forever Home” z udziałem Florida Georgia Line (Tyler Hubbard, Brian Kelley, Ashley Gorley, Corey Crowder)

12. „Together” z udziałem Russella Dickersona (Chris Tomlin, Brian Kelley, Tyler Hubbbard, Russell Dickerson, Corey Crowder)

13. „Tin Roof” z udziałem Blessing Offor (Blessing Offor, Natalie Hemby)

Autor: Jessie Clarks

Źródło: The Christian Beat