Platforma cyfrowa rozszerza dostęp do starożytnych rękopisów Nowego Testamentu

W poniedziałek Center for the Study of New Testament Manuscripts ogłosiło uruchomienie nowego internetowego interfejsu Digital Manuscript Collection, rozszerzającego publiczny dostęp do starożytnych manuskryptów Nowego Testamentu i powiązanych materiałów naukowych poza zakres dotychczasowej bazy danych.

Ta mająca siedzibę w Plano organizacja non profit poinformowała, że nowa platforma zastępuje jej pierwotne cyfrowe archiwum, które przez ponad dwie dekady udostępniało wysokiej rozdzielczości zdjęcia greckich manuskryptów Nowego Testamentu skatalogowanych numerami Gregory–Aland. Zaktualizowany interfejs został zaprojektowany tak, aby pomieścić szerszy zakres materiałów w wielu starożytnych językach i formatach, w tym manuskrypty niegreckie, wczesne wydania drukowane oraz nieopublikowane prace naukowe.

Według CSNTM wcześniejsza baza danych była ograniczona do greckich manuskryptów z przypisanymi numerami Gregory–Aland, pomijając inne świadectwa tekstualne i zasoby badawcze. Nowy system pozwala na uwzględnienie manuskryptów w językach takich jak koptyjski, syryjski, arabski i łaciński, a także drukowanych wydań Nowego Testamentu oraz wybranych materiałów archiwalnych związanych z dawnymi uczonymi.

Organizacja podała, że przeprojektowana platforma była tworzona przez kilka lat w konsultacji z badaczami i odzwierciedla dwie dekady doświadczeń w cyfrowym utrwalaniu i katalogowaniu manuskryptów. Ma ona funkcjonować jako przeszukiwalne repozytorium, gromadzące manuskrypty i powiązane dokumenty, które wcześniej były rozproszone między instytucjami lub niedostępne online.

CSNTM stwierdziło, że nowy interfejs zachowuje kluczowe funkcje dawnej bazy, jednocześnie dodając rozszerzone możliwości wyszukiwania i katalogowania. W nadchodzących miesiącach mają zostać wprowadzone dodatkowe narzędzia i treści.

Założone w 2002 roku CSNTM jest organizacją non profit poświęconą ochronie i cyfrowej dokumentacji manuskryptów Nowego Testamentu. Zespół prowadzi wyprawy digitalizacyjne, tworzy wysokiej rozdzielczości obrazy na potrzeby badań i konserwacji oraz współpracuje z bibliotekami i archiwami na całym świecie.

Nowy interfejs Digital Manuscript Collection jest dostępny pod adresem collections.csntm.org.

Źródło: Christian Daily