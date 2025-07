Planetshakers wydał album koncertowy „Weight Of Heaven”

Międzynarodowo uznany zespół uwielbieniowy Planetshakers wypuścił 18 lipca swój najnowszy album Weight of Heaven, wydany przez Venture3Media (V3M). Jest on już dostępny we wszystkich głównych serwisach cyfrowych i streamingowych, a także zostanie wydany na płycie CD przez New Day Distributors oraz jako Ekskluzywna Edycja Deluxe Apple Music, zawierająca teledyski do wszystkich 14 utworów.

Album został wyprodukowany przez Jotha Hunta i nagrany na żywo przez cały zespół Planetshakers, wspólnie z tysiącami uczestników konferencji Planetshakers Conference ‘Abundance’ 2025, która odbyła się w Melbourne Convention and Exhibition Centre (MCEC) w Melbourne, Australia. Weight of Heaven jest odpowiedzią zespołu na Bożą nieograniczoną obfitość.

„Przez cały rok nasi autorzy piosenek szukali Bożej obecności, zgadzali się z Jego Słowem, ogłaszali obfitość i trwali w Jego obecności” – mówi Pastor Sam Evans. „Podczas śpiewania tych pieśni rozbrzmiewały potężne, radosne wyznania wiary. Widzieliśmy wiele cudów, wiele przełomów, gdy ludzie uchwycili się Bożego Słowa. Było ono na ich ustach, a gdy rozpoczęła się konferencja, wszystko stało się jeszcze bardziej intensywne. Namacalna obecność Pana była niezwykle silna, realna i poruszająca. Pieśni stały się nie tylko wyznaniami, ale także hymnami dla osobistego życia wielu osób.”

Oprócz świadectw uczestników konferencji, członkowie zespołu Planetshakers – perkusista Andy Harrison i basista Josh Ham – również doświadczyli cudownych przełomów. Josh i jego żona przez długi czas nie mogli mieć dzieci, a dziś są rodzicami chłopca. Córka Andy’ego cierpiała na napady padaczkowe, a diagnoza lekarska wskazywała na poważne, długotrwałe konsekwencje. Utwór „Miracle Worker” z albumu Weight of Heaven powstał z doświadczenia Harrisona, który ogłaszał Boże Słowo i trzymał się Jego obietnic, zanim on i jego żona zobaczyli niezwykłą poprawę zdrowia córki w ciągu zaledwie 24 godzin.

Poza „Miracle Worker”, niemal każdy utwór na nowym albumie narodził się podczas spotkań modlitewnych. Podczas jednej z nich, Hunt opowiada o inspiracji do utworu tytułowego: „Byliśmy na modlitwie, a Pastor Russell powiedział: ‘Panie, pragniemy ciężaru nieba w tym tygodniu. Modlimy się o to.’ I wtedy zacząłem śpiewać: ‘The weight of heaven is in this place’ – prosto do telefonu, w trakcie tej modlitwy. To stało się pierwszym wersiem piosenki. Czasem te utwory przychodzą niespodziewanie, jakby Bóg je po prostu zesłał.”

Pastor Russell Evans z Kościoła Planetshakers dodaje: „Jezus przyszedł, by dać nam życie w obfitości. Wszystko, co zrobił, miało na celu otworzenie nam dostępu do Jego Królestwa, Jego dróg i pokonanie przeciwnika, który chciałby stanąć na drodze do naszej obfitości.”

Oprócz utworu tytułowego i „Miracle Worker”, album Weight of Heaven zawiera również radosne pieśni uwielbienia, takie jak „Good Day (Live)” i „Joy of the Lord”, pełne deklaracji uwielbienia „Anointed One”, oraz dynamiczny, energetyczny utwór „Praise With Everything” – wszystkie wydane wcześniej w tym roku.

„Przynosząc świeże brzmienie uwielbienia, ogłaszając to, co Bóg czyni, zawsze będziemy tworzyć hymny i deklaracje pełne energii i życia” – mówi Hunt. „Naszym celem w pisaniu tych pieśni jest zachęcanie wspólnot do uwielbienia, by ludzie mogli spotkać się z Bogiem.”

Zespół Planetshakers, prezentując nową muzykę i ulubione utwory fanów, zakończył niedawno trasę koncertową po Europie i ma przed sobą szereg wyprzedanych wydarzeń w Azji, w tym dwa koncerty z rzędu w Sunway Pyramid Convention Centre w Kuala Lumpur, Malezja (18 i 19 lipca), oraz cztery wyprzedane wieczory w SM Mall of Asia Arena w Manili, Filipiny (24, 25, 26 i 27 lipca), z dodatkowym wydarzeniem 23 lipca, które również jest niemal wyprzedane.

Autor: Jessie Clarks

Źródło: TCB