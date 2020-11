Planetshakers wydaje płytę „Over It All”

Grupa Planetshakers jest z Melbourne, miasta w Australii, w którym z powodu COVID-19 panują jedne z najbardziej surowych i paraliżujących zasad kwarantanny na świecie. Trzymając się wszystkich rządowych wytycznych, grupa muzyków znajduje sposoby, na kontaktowanie się ze słuchaczami i kontynuowanie swojej misji.

Znani są z piosenek i albumów nagrywanych na stadionach w otoczeniu tłumów, w atmosferze porywającego wychwalania i uwielbiania. W rezultacie, cieszą się międzynarodowym uznaniem i posługują się nowymi metodami, by wzbudzać pokolenie naśladowców Chrystusa, wyposażonych w jasną wizję niesienia Ewangelii narodom.

Członkowie Planetshakers – Joth Hunt, Sam Evans, Aimee Evans, BJ Pridham, Andy Harrison, Josh Ham, Joshua Brown, Rudy Nikkerud i Chelsi Nikkerud – kierowani zachętą Psalmu 96, by „śpiewać Panu nową pieśń”, z radością przedstawiają 10 starannie nagranych utworów. Wszystkie inspirowane dostrzeżonym cierpieniem ale i nadzieją, którą widzą wokół siebie.

Nowy album „Over It All” (Ponad tym wszystkim), został wydany 6 listopada. Joth Hunt wyprodukował i jest również współautorem 9 utworów. Album obecnie dostępny jest na platformach cyfrowych i streamingowych na całym świecie, firmowany przez wytwórnię Venture3Media (V3M).

Nowatorskie rozwiązania

„Z perspektywy dźwiękowej jesteśmy nowatorscy i wykonaliśmy w studio pracę, jakiej nie mogliśmy wykonać na żywo” – mówi Hunt. „Chociaż nie możemy zebrać słuchaczy w budynku, znajdujemy sposoby, na poradzenie sobie z nieprawdopodobnymi wyzwaniami. Kościół jest niezbędny. Wychwalanie jest niezbędne. A pandemia nie nałoży kwarantanny na nasze uwielbienie. Może nie jesteśmy w stanie zgromadzić się fizycznie, ale możemy połączyć się w wychwalaniu i uwielbianiu zdalnie i przez ten nowy album”.

Wiele spośród nowych piosenek zawiera oparte na Biblii deklaracje wiary, podczas gdy utwór otwierający płytę głosi zasadę uwielbienia. „24/7 365” (24 godziny na dobę, 365 dni w roku). Podkreślając, zgodnie z przekazem piosenki tytułowej, że Bóg jest „ponad tym wszystkim”. Utwór końcowy „The Great Outpouring” (Wielkie wylanie) sięga poprzez obecną pandemię i oznajmia: „Czy widzisz, nadchodzi ożywienie, jest tam wolność, kościoły znowu będą pełne; w obecnym czasie Niebo spieszy, oto wielkie wylanie”.

Realizacja misji, nawet w czasie kwarantanny

Realizując misję „umacniania pokoleń do zdobywania pokoleń”, Planetshakers obserwuje fenomenalne liczby odtworzeń swoich utworów online w streamingu. Również setki tysięcy ludzi z całego świata, którzy łączą się zdalnie z ich służbą, czerpiąc inspirację z nadziei Ewangelii.

„Ludzie nie chcą nakładać kwarantanny na swoją wiarę, na swoje uwielbienie” – mówi Russell Evans, założyciel i pastor prowadzący Planetshakers. „Jesteśmy powołani do uwalniania na ziemi brzmienia Nieba. Gdy słuchacze będą wielbić Pana przez muzykę z naszego nowego albumu, modlimy się, by to uwielbienie zmieniało atmosferę nad ich domami, kościołami, miastami i narodami. Wierzę, że w zawartych na płycie piosenkach jest wiele proroczych deklaracji. Z ekscytacją czekamy na to, co Bóg będzie robić”.

„Nikt nie jest wykluczony z konieczności radzenia sobie z pandemią, ale Pan może obrócić tę potworną sytuację w coś dobrego” – dodaje Joshua Brown. „Już to widzimy. Choć na tym świecie jest mnóstwo strachu i niepewności, Bóg przyszedł, by dać nam życie. On jest Księciem Pokoju. Decydujemy, że będziemy wywyższać imię Jezusa, wierzyć Słowu Boga, robić radosny hałas, nawet, jeśli w tej chwili nie ma wokół nas wiele radości”.

Piosenki wchodzące w skład albumu zespołu Planetshakers

Większość piosenek z płyty „Over It All” pierwotnie wydano wcześniej tego roku w ramach serii nowych utworów demo. A oto lista piosenek na kompletnie nagranym i wyprodukowanym premierowym albumie:

1. „247 365″;

2.” All Things New”;

3. „So Fresh”;

4. „Over It All”;

5. „All I Can Say (Thank You)”;

6. „Caught Up In Your Presence”;

7. „Chains Are Breaking”;

8. „Champion”;

9. „Call On Your Name”;

10. „Great Outpouring”.

Autor: Jessie Clarks

Źródło: The Christian Beat

