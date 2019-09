Piosenkarka Francesca Battistelli chwali Boga za cudowne uzdrowienie w czasie ciąży

Artystka współczesnej muzyki chrześcijańskiej, Francesca Battistelli, wychwala Boga za coś, co nazywa cudownym uzdrowieniem w czasie ciąży.

Piosenkarka i trzykrotna laureatka nagród Grammy napisała na Instagramie, że miała na jajniku sporej wielkości cystę, która powodowała przeszywający ból i komplikacje we wczesnym okresie ciąży.

We wpisie, 34-letnia Battistelli wyjaśnia, że cysta miała 10 centymetrów – rozmiar zbliżony do małego grejpfruta lub pomarańczy.

Lekarze powiedzieli, że operacja jest nieunikniona; ona jednak oznajmiła, że Bóg jest większy.

Battistelli napisała na Instagramie: „Wierzyliśmy, że Bóg może mnie uzdrowić!”, i przyznała, że ona i jej mąż niestrudzenie się modlili.

„Rozmawialiśmy i modliliśmy się, modliliśmy się i rozmawialiśmy” – napisała. „Wielu bliskich przyjaciół poprosiłam o modlitwę o mądrość, i żeby cysta zniknęła. Po przemodleniu tej sprawy, już nie mieliśmy pokoju co do operacji. Wierzyliśmy, że Bóg może mnie uzdrowić!”.

Napisała, że gdy w dwudziestym tygodniu ciąży robiła badanie ultrasonograficzne i technik zaczął szukać cysty, jej „pełen wiary” mąż powiedział: „Nie znajdziesz jej. Zniknęła. Modliliśmy się”.

Jak się okazało – miał rację.

Technik potwierdził małżonkom, że cysty nie ma, a opisując swoje doświadczenia w długim wpisie, Battistelli wspomina, że wszyscy radowali się „WIELKOŚCIĄ Boga”. Dodała też, że ma jeszcze coś do oznajmienia.

„Chcemy, żeby świat wiedział, że On nadal uzdrawia!!!” – pisze piosenkarka. „Moja wiara ogromnie się przez to wzmocniła i modlę się, by wasza wiara też była mocna. A jeśli przeczytaliście aż dotąd, należy się wam nagroda, więc proszę… mamy następnego SYNA!!! Chwała Bogu za Jego dobroć!”.

Małżonkowie powitają swoje piąte dziecko pod koniec roku.

Autor: Steve Warren

Źródło: CBN News