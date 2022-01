Brytyjska pielęgniarka ukarana za noszenie krzyżyka, wygrywa sprawę o dyskryminację

W środę 5 stycznia, trybunał zatrudnienia w Wielkiej Brytanii orzekł, że NHS Trust (jednostka organizacyjna w ramach państwowej służby zdrowia) dopuściła się nękania i bezpośredniej dyskryminacji chrześcijańskiej pielęgniarki za noszenie w pracy naszyjnika z krzyżykiem.

Mary Onuoha, reprezentowana przez adwokatów z Christian Legal Centre, prawnej gałęzi organizacji monitoringowej Christian Concern, usłyszała w sądzie, że Croydon Health Services NHS Trust dopuściło się wobec niej prześladowania.

Jak donosiło CBN News, w październiku zeszłego roku Onuoha podała do sądu swojego byłego pracodawcę, twierdząc, że była zastraszana i została wyrzucona z pracy, bo nosiła naszyjnik z krzyżykiem.

„Potraktowana jak przestępca”

Onuoha (l. 61), która przez 18 lat należała do szpitalnego personelu, mówi, że krzyżyk nosi od 40 lat, by wyrażać swoją głęboką wiarę chrześcijańską.

Sześć lat temu usłyszała od zwierzchników, że ma usunąć krzyżyk pod groźbą czynności dyscyplinarnych. Powiedziano jej, że krzyżyk stwarza zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, i „nie może być widoczny”. Jednocześnie, inni członkowie szpitalnego personelu mogli bez żadnego upomnienia nosić biżuterię, sari, turbany i hidżaby.

Tylko właściciele krzyżyków byli narażeni na kary.

Problem nasilił się w sierpniu 2018 roku, gdy zwierzchnicy kazali pielęgniarce usunąć krzyżyk, twierdząc, że jego noszenie łamie politykę przepisowych strojów (tzw. dress code) NHS Trust, przez co naraża na szwank jej własne zdrowie i zdrowie pacjentów.

Gdy pielęgniarka odmówiła podporządkowania się, szpital wszczął przeciwko niej dochodzenie, zawiesił w obowiązkach pracowniczych i przesunął na stanowisko recepcjonistki.

Do czasu swojej rezygnacji w sierpniu 2020 roku, Onuoha była stale przenoszona z jednego stanowiska administracyjnego na inne, doświadczając głębokiego upokorzenia. Wywierano też na nią presję, by nikomu nie mówiła, co się z nią dzieje. Brak możliwości wyjaśnienia sytuacji swoim kolegom wywarł trwały, negatywny wpływ na jej psychikę.

„To zawsze był atak na moją wiarę” – powiedziała Onuoha. „Krzyżyk był ze mną przez 40 lat. To część mnie i nigdy nie wyrządził nikomu żadnej krzywdy. Zawsze chciałam być pielęgniarką, i zawsze chciałam postępować w zgodzie ze swoją wiarą”.

„Jestem silną kobietą, ale zostałam potraktowana jak przestępca” – mówiła dalej. „Kocham swoją pracę, ale nie jestem gotowa z jej powodu pójść na kompromis z moją wiarą, i nie powinni tego robić żadni inni chrześcijańscy pracownicy NHS w tym kraju”.

Upokarzające, wrogie i zagrażające środowisko

W środowym orzeczeniu, trybunał zgodził się z Onuoha, twierdząc, że NHS Trust złamał jej prawa człowieka i stworzył dla niej „upokarzające, wrogie i zagrażające środowisko”.

Odpowiadając na argument o ryzyku infekcji, podany przez NHS Trust podczas październikowego posiedzenia, sędzia trybunału wraz z dwoma innymi członkami panelu sędziowskiego orzekł: „Stosując zdrowy rozsądek, jest dla nas jasne, że ryzyko infekcji stwarzane przez naszyjnik w rodzaju tych, jaki nosiła osoba występująca z roszczeniem, jeśli nosi go odpowiedzialny klinicysta jakim jest występująca z roszczeniem, która postępowała zgodnie z protokołem mycia rąk, jest bardzo małe”.

(…)

Trybunał orzekł też, że Croydon Health Services NHS Trust zwolnił Onuoha „bez logicznego i właściwego powodu”, a jej zwolnienie było niesprawiedliwe i dyskryminujące.

Panel sędziowski zauważył, że „noszenie krzyżyka nie jest i nie powinno być po prostu elementem mody”, a „powstrzymywanie chrześcijan przed pokazywaniem symbolu krzyża to cecha szerszych kampanii prześladowań”, jakie toczą się w innych częściach świata. Trybunał przyznał też, że „biblijne nauczanie nalega, by chrześcijanie byli otwarci w kwestii swojej wiary i jej nie ukrywali”.

„The Daily Mail” donosi, że sąd wyznaczy termin posiedzenia w sprawie zadośćuczynienia dla Onuoha.

W wywiadzie dla gazety, rzecznik Croydon Health Services NHS Trust powiedział: „Chcielibyśmy przeprosić panią Onuoha i podziękować panelowi trybunału zatrudnienia za uważne rozpatrzenie tej sprawy”.

„To ważne, by personel NHS miał zdolność wyrażania swoich przekonań, a nasza polityka była stosowana w sposób konsekwentny, wrażliwy i obejmujący wszystkich” – dodał rzecznik.

(…)

W odpowiedzi na decyzję trybunału, Onuoha wyraziła ogromną radość i ulgę, że w końcu przyznano jej słuszność.

Andrea Williams, dyrektor naczelna Christian Legal Centre (CLC), powiedziała w oświadczeniu, że uznanie prawdy przez sędziowski panel trybunału zatrudnienia to wydarzenie podnoszące na duchu.

„Bardzo się cieszymy, że trybunał orzekł na korzyść Mary i przyznał jej sprawiedliwość” – powiedziała Williams. „Shirley Chaplin, która 10 lat temu również walczyła o wolność noszenia krzyżyka, obecnie też dowiodła już swojej słuszności”.

„Od samego początku, istotą tej sprawy był arbitralny atak biurokracji NHS na prawo gorliwej i pracowitej pielęgniarki do noszenia krzyżyka – ogólnoświatowego, rozpoznawalnego i czczonego symbolu wiary chrześcijańskiej. Uznanie tej prawdy przez trybunał jest bardzo podnoszące na duchu” – kontynuowała.

„Zdumiewające, że doświadczona pielęgniarka została w czasie pandemii zmuszona wybierać między swoją wiarą, a zawodem, który kocha” – zauważyła dyrektor CLC.

„Przez całe życie Mary była oddana trosce o innych i miłości do Jezusa. To dla nas przywilej, że możemy stać przy niej w tej długiej walce o sprawiedliwość, i jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku” – zakończyła Williams.

Christian Legal Centre zauważyło też, że sprawa Onuoha rozwija szerszą zasadę prawną, według której pracodawcy nie mogą dyskryminować pracowników za rozsądne manifestacje wiary w miejscu pracy.

Autor: Steve Warren

Źródło: CBN News

