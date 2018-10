Piekarze nie będą ukarani za odmowę napisu „Wspieraj małżeństwa gejów”

Po czteroletniej walce prawnej, chrześcijańscy piekarze z Irlandii Północnej wygrali sprawę przed Sądem Najwyższym w Wielkiej Brytanii.

Właściciele Ashers Baking Company znaleźli się pod ostrzałem, gdy odmówili przyjęcia zamówienia na tort, złożonego przez działacza na rzecz praw gejów. Na torcie miał widnieć napis: „Wspieraj małżeństwa gejów”.

W środę sąd orzekł, że Asher’owie postąpili zgodnie z prawem i nikogo nie potraktowali dyskryminująco. Sędziowie stwierdzili, że piekarnia wyraziła sprzeciw wobec przekazu, a nie wobec klienta.

„To głęboko upokarzające oraz uwłaczające ludzkiej godności, gdy odmawia się komuś usługi z powodu jego rasy, płci, niepełnosprawności, orientacji seksualnej lub jakiejkolwiek innej, chronionej cechy osobistej. Jednak w tej sprawie do tego nie doszło” – orzekł Sąd Najwyższy.

Daniel McArthur, dyrektor naczelny piekarni Asher’ów, mówi, że jego firma nigdy nikomu nie odmówiła wykonania usługi.

„Nie powiedzieliśmy ‚nie’ z powodu klienta.

Już go wcześniej obsługiwaliśmy i znowu chętnie to zrobimy. Odmówiliśmy z powodu przekazu. Zawsze chodziło nam tylko o przekaz” – powiedział.

Peter Lynas, dyrektor Aliansu Ewangelicznego w Irlandii Północnej, powiedział: „To zwycięstwo dla wszystkich. Nikt nie powinien być zmuszany do mówienia czegoś, z czym się nie zgadza. To przykre, że określono tę sprawę jako chrześcijanie kontra społeczność LGBT. Orzeczenie potwierdza, że tutaj nigdy o to nie chodziło”.

McArthur dziękuje Bogu za zwycięstwo, mówiąc, że to orzeczenie broni wolności słowa i wolności sumienia wszystkich ludzi w Wielkiej Brytanii.

„Chcę zacząć od podziękowania Bogu. Był On z nami w wyzwaniach ostatnich czterech lat oraz pocieszał nas i podtrzymywał przez Biblię i wsparcie chrześcijan. On jest naszą skałą, a wszystkie Jego drogi są sprawiedliwe”.

źródło cbnnews.com