Pięć poziomów przywództwa – Audiobook

Książki Johna C. Maxwella są od lat lekturą obowiązkową w moim zespole przywódczym. Nie znam nikogo, kto potrafiłby lepiej przełożyć dziesiątki lat doświadczeń w przywództwie na język praktycznych i łatwo zrozumiałych zasad przydatnych na każdym poziomie działalności kierowniczej.

DAVE RAMSEY, gospodarz programu Dave Ramsey Show,

autor książki The Total Money Makeover

John jest od wielu lat moim mentorem i nauczycielem; najwyżej cenię go za to, że bardzo mi pomógł na wszystkich pięciu poziomach przywództwa!

KEVIN TURNER, dyrektor operacyjny korporacji Microsoft

Największym wyzwaniem jest dziś budowanie dobrego przywództwa w następnym pokoleniu. Książka Johna Maxwella 5 poziomów przywództwa oferuje odpowiednią mapę drogową potrzebną w podróży do jego najwyższego poziomu.

MICHAEL USEEM, autor książek The Leadership Moment i The Go Point

5poziomów przywództwa to najcenniejszy wkład Johna Maxwella w tej dziedzinie.

Jest to tekst klarowny, pomocny, inspirujący oraz gwarantujący wszystkim przywódcom

możliwość wypełnienia roli, którą Napoleon Bonaparte zdefiniował słowami:

„Określ rzeczywistość, a potem daj nadzieję”.

TIM SANDERS, były główny doradca Yahoo!,

autor książki Today We Are Rich

Pozostali napisali o książce

Cóż za bogactwo mądrości w kwestiach przywództwa i osobistego rozwoju! Książkę Johna Maxwella 5 poziomów przywództwa uważam za najlepszą jak dotąd pracę w tej dziedzinie.

Na pewno spodoba się czytelnikom.

DICK VERMEIL, były główny trener Narodowej Ligi Futbolu

W przywództwie inspiracja jest równie ważna – jeśli nie ważniejsza – jak informacja. John Maxwell oferuje jedno i drugie. Jego obecna książka mówi nie tylko o tym, jak wspinać się po szczeblach kariery, lecz także motywuje do osiągnięcia najwyższego poziomu.

DAN T. CATHY, prezes i szef operacyjny Chick-fil-A, Inc.

John uczył naszych przywódców w Delcie zasad wyłożonych w książce 5 poziomów

przywództwa ze znakomitymi rezultatami. Jego wgląd i prezentacja cennych idei pomogły

nam wszystkim – niezależnie od zajmowanych stanowisk i reprezentowanego poziomu – w

zwiększeniu efektywności i jakości pracy. John jest dynamicznym specjalistą, kochającym

swoją dziedzinę wiedzy, od którego wszyscy możemy się uczyć.

ED BASTIAN, prezes Delta Air Lines

Autor: John C. Maxwell

Tytuł oryginału: The 5 Levels of Leadership Proven Steps to Maximize Your Potential